Partir à la découverte des vins en vélo

Le road trip est la nouvelle coqueluche des voyageurs ! Avides de découvertes et de liberté, ils aspirent plus en plus à explorer les régions de France de manière plus authentique en renouant avec la nature et avec les saveurs locales.



L'envie de découvrir les merveilles cachées des régions de notre jolie France n'a jamais été aussi forte. Pour les amateurs de vins, nous vous invitons à sillonner les routes des vins à vélo ! Alsace, Bordeaux, Provence, il y en a pour tous les niveaux (et pour tous les goûts).



Ce « triple plaisir » apparaît comme le meilleur moyen d'allier l’amour de la nature, la bonne gastronomie française et notre immense patrimoine viticole. Avis aux amateurs !



Rédigé par Ornella Bosch Cartagena le Mercredi 27 Septembre 2023

La préparation de l'itinéraire



La première étape de cette escapade consiste à élaborer un itinéraire digne d'un œnologue en herbe ! Pour ce faire, n’hésitez pas à consulter des sites internet ou même des brochures spécialisées (et oui ça existe encore !!) qui vous proposeront une multitude d'options pour vous lancer dans l'aventure, selon les grandes régions viticoles et votre point de départ.Si, comme bon nombre de Français, vous avez un faible pour les vins rouges corsés qui ont du caractère, alors Bordeaux est votre destination de rêve ! Vous pourrez ensuite vous rendre dans le médoc, une région connue pour ses appellations prestigieuses . Dans le coin, ne zappez surtout pas la visite des caves de Millesima (sur demande), une maison de négoce de vin qui en a sous le bouchon ! Elle est réputée pour sa collection impressionnante de grands crus et de vins rares. C'est l'endroit parfait pour titiller vos papilles et perfectionner votre connaissance viticole.Outre Bordeaux, la France est un véritable pays de merveilles viticoles. La Bourgogne, avec ses vignobles pittoresques et ses cépages étoilés comme le Pinot Noir et le Chardonnay, est un autre incontournable pour les amateurs de vin. La vallée du Rhône, la Champagne et l'Alsace offrent également des trajets à vélo très charmants ! Peu importe où votre dégustation vous mène, prenez le temps de visiter les domaines locaux et de déguster les saveurs uniques de chaque terroir.

La préparation du matériel nécessaire au road trip à vélo



Pour que votre road trip à vélo soit aussi fluide qu'un verre de Chardonnay bien frais, la préparation de votre équipement ne doit pas être prise à la légère. Le choix du vélo est la première étape, un vélo de randonnée comme ceux proposés par Amsterdam Air sera le partenaire parfait pour cette aventure. C’est un vélo robuste et stable, ce qui vous permet de dévaler des routes parfois plus cahoteuses, mais aussi d’emporter avec vous votre sac de voyage car il peut selon les modèles, supporter jusqu’à 160 kg ! De plus, son cadre en aluminium ou en chromolybdène, vous permet de pédaler tout en légèreté et peut même se décliner en deux dispositions : dynamique ou sportive.Si vous avez l'intention de parcourir des distances à faire pâlir un marathonien (ou que vous avez tendance à surestimer vos forces), sachez qu'il existe des modèles électriques performants. Ça peut être un bon choix pour gravir les collines viticoles sans sueur ni larmes…En plus du vélo, pour votre road trip, n'oubliez pas de vous équiper avec le nécessaire de base. Un casque est bien sûr nécessaire, surtout si vous avez tendance à confondre votre droite et votre gauche après quelques dégustations. Pensez aussi à des vêtements adaptés à la météo, aux éclairages, à une pompe et une chambre à air de rechange et une petite trousse à pharmacie en prévention des éventuels bobos !Maintenant que votre sac est fait et que votre itinéraire est clair, à vous l’aventure !

