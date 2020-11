Pays et Marchés du Monde en Thaïlande : Mae Klong, un marché boute en train !

Dès que le haut-parleur annonce l’arrivée du train, c'est la mobilisation générale : les vendeurs tirent les tables montées sur roulettes ou sur des rails et remontent les auvents pour les redescendre tout de suite après le passage du train.



Si les marchés thaï sont réputés, celui-ci possède une particularité unique au monde. Lors du développement du chemin de fer, plutôt que de supprimer le site les vendeurs ont décidé de faire avec et de s'adapter.



Beaucoup de visiteurs, bien entendu aux heures de pointe qui gambadent parmi les étals de fruits et légumes, viande, poissons et fruits de mer, proximité des côtes oblige.



On vous amène aussi 10 km plus loin à la découverte de Sam qui grimpe depuis 6 ans aux cocotiers pour extraire le précieux liquide et en faire du sucre de coco.