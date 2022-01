Soraya Homchuen, nouvelle directrice de l’Office National du Tourisme de Thaïlande

Soraya Homchuen, est la nouvelle directrice de l’Office National du Tourisme de Thaïlande à Paris. En plus du marchéelle a également la responsabilité duAu service de la Tourism Authority of Thailand (TAT), Homchuen était Chef de section académique à la Division des études de marché avant de prendre la direction en 2014 du bureau de l’Office National du Tourisme de Thaïlande à Bombay. Puis, de retour dans le Royaume, elle a assumé la direction de l’Office National du Tourisme de Thaïlande à Prachuap Khiri Khan (Hua Hin).Succédant à Worapa Angkhasirisap, Soraya Homchuen entend poursuivre les efforts déjà entrepris pour promouvoir le tourisme en Thaïlande à savoir : développer et entretenir avec l’ensemble des acteurs du tourisme et des voyages des relations efficaces et durables.Durement touchée par l’épidémie de Covid, la Thaïlande avait innové l’été dernier en développant le programme Sandbox permettant de maintenir sous des conditions sanitaires strictes les voyages en Thaïlande et particulièrement sur la presqu'île de Phuket.