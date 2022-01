Thaïlande : réouverture des frontières sans quarantaine dès le 1er février

Les formalités en détail restent à définir et seront confirmées d'ici le 1er février nous précise le spécialiste l'agence de visa en ligne. Il est probable que la réservation préalable d'un test PCR à l'arrivée soit exigée, ainsi qu'au 5ème jour, dans un hôtel agrée Extra SHA+.



"Attention : Malgré un délai de traitement des demandes de Thailand Pass annoncé entre 3 et 7 jours ouvrés par les autorités, le délai en pratique est, selon l'expérience de notre agence RapideVisa, plutôt compris entre 7 et 15 jours. C'est pourquoi il est conseillé d'anticiper au moins 2 semaines entre la demande de Thailand Pass et le départ en Thaïlande. "



En attendant le 1er février, les demandes de Thailand Pass pour les programmes "Sandbox" en atterrissant à Phuket ou Samui restent possibles (pas de quarantaine, mais obligation de rester les 7 premières nuits dans la zone).