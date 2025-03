Séisme Birmanie : quelle situation pour les voyageurs en Thaïlande ?

La Birmanie a été frappée par un puissant séisme de magnitude 7,7 vendredi 28 mars à 12H30 heure locale (7 h 20, heure de Paris) a annoncé l’Institut géologique américain (USGS).Les secousses ont été ressenties jusqu'en Thaïlande et en Chine. Une réplique de magnitude 6,4 a eu lieu quelques minutes plus tard. En Thaïlande, où des secousses ont été ressenties, un immeuble de trente étages en construction s’est effondré à Bangkok, la capitale. 43 ouvriers sont bloqués sous les décombres et des recherches ont débuté pour les retrouver. La Première Ministre Thaïlandaise a déclaré l'état d'urgence dans la capitale.Des évacuations ont eu lieu dans certains magasins, et immeubles de bureau. La France a fait évacuer les bâtiments de son ambassade, de son consulat et de ses instituts et lycées en Thaïlande a indiqué Libération dans son live.