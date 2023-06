Perwyn prend le contrôle de Cruiseline

Avec le soutien de Perwyn, Cruiseline compte " poursuivre son expansion dans de nouvelles zones géographies pour profiter de l’intérêt croissant pour les croisières et de la croissance des ventes de voyage en ligne".



Cruiseline annonce près de 200 millions d’euros de revenus annuels et plus de 170,000 passagers par an. L'entreprise est le le premier distributeur de croisières en ligne en France, Espagne, Italie, Colombie, Mexique, Argentine, et Chili. La société opère sous plusieurs marques, telles que Croisières.fr, Croisières.com, Cruceros.com, Crociere.com, Cruise.us et Kreuzfahrtenplanet.com.



Son centre d’appel monégasque, composé de plus de 300 employés, est renforcé par des plateformes à Madrid, Buenos Aires et plus récemment Cancún.