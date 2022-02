Croisière : "la reprise est clairement là" chez Cruiseline

TourMaG.com - Les clients arrivent-ils à se projeter sur du long terme ?



Pierre Pelissier : Les réservations concernent différentes périodes. Nous avons des croisières réservées pour avril, septembre et octobre en 2022 et même 2023. En revanche nous n'avons pas encore beaucoup d'été.



Il n'y a pas véritablement de tendances à très court terme comme nous avions pu le constater l'été dernier.



Nous observons aussi un retour du long-courrier sur la fin d'année. Les voyages lointains avaient complètement disparu. Nous recommençons à voir de grands voyages : la Polynésie, les Caraïbes, l'Amérique Latine, le Pacifique... Seule l'Asie reste encore absente.



Nous sentons que nous revenons vers un mix destinations plus diversifié et plus normal.



TourMaG.com - Les protocoles mis en place par les armateurs vont-ils s'alléger ?



Pierre Pelissier : Nous l'espérons. Aujourd'hui ces protocoles varient en fonction des compagnies et des zones traversées. Par exemple sur les compagnies américaines il n'y a pas de masques à bord. Certains pays imposent une bulle sanitaire lors des excursions d'autres non. D'autres encore applique une bulle sanitaire seulement pour les personnes non-vaccinées...



Tout ça est en train de changer et de s'améliorer. Il y a une réduction des protocoles sanitaires. Toutefois les allègements ne sont pas encore suffisants pour retrouver les niveaux pré-covid.



Il faudrait arriver à une levée plus forte des protocoles sanitaires. Aujourd'hui les passagers doivent présenter un pass vaccinal et un test à l'entrée. Nous espérons qu'avant l'été, les contraintes évoluent et que le test avant l'embarquement disparaisse.