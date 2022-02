Costa Croisières : l'ensemble de la flotte aura repris ses activités l'été 2022

Après le Costa Toscana, le programme de reprise de Costa se poursuit avec des "mini-croisières" méditerranéennes à bord du Costa Favolosa dès le 28 avril.



Le Costa Venezia sera au départ d'Istanbul le 1er mai avec un nouvel itinéraire unique d'une semaine en Turquie et en Grèce, tandis que le Costa Smeralda proposera dès le 7 mai un itinéraire d'une semaine en Méditerranée occidentale.



Le Costa Pacifica reprendra quant à lui ses activités le 4 juin au départ de Bari et à destination de la Grèce et de Malte. Les croisières de deux semaines aux îles Canaries et aux Açores, initialement prévues avec le Costa Pacifica en avril et mai, seront effectuées par le Costa Luminosa, pendant que le Costa Fortuna reprendra ses activités en Europe du Nord le 12 juin.



Achevant sa saison d'hiver en Amérique du Sud, le Costa Diadema reviendra également en Méditerranée, proposant une croisière vers Lisbonne le 5 mai, tout comme le Costa Fascinosa, qui partira le 1er mai pour une croisière dédiée aux membres du Costa Club vers les Açores. De retour des Caraïbes, le Costa Deliziosa reprendra ses croisières en Méditerranée à partir du 15 avril, tandis que le Costa Firenze, ayant terminé sa saison à Dubaï, sera positionné à Gênes le 7 avril, pour commencer son programme de croisières en Espagne, Italie et France.



Au cours de l’été 2022, les navires jumeaux Costa Smeralda et Costa Toscana, propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) , ainsi que le Costa Firenze, proposeront des croisières d'une semaine en Méditerranée occidentale. De son côté, le Costa Venezia poursuivra son nouvel itinéraire en Turquie et en Grèce au départ d'Istanbul. Les Costa Pacifica, Costa Deliziosa et Costa Luminosa opéreront quant à eux en Méditerranée orientale avec des croisières d'une semaine. Quatre navires, le Costa Fortuna, le Costa Favolosa, le Costa Fascinosa et le Costa Diadema, seront déployés en Europe du Nord, visitant les capitales baltes, les fjords norvégiens, le Cap Nord et l'Islande.



Les navires de la flotte Costa mèneront leurs passagers à la découverte des plus belles destinations de Méditerranée et d'Europe du Nord en toute sécurité grâce au Costa Safety Protocol, le protocole sanitaire développé par la compagnie en collaboration avec les autorités et des experts scientifiques.



"En 2021, nous avons accueilli sur nos navires plus de 1,5 million de passagers en toute sécurité, établissant un record unique compte tenu du contexte dans lequel nous avons opéré. Nous avons également atteint des niveaux de satisfaction clients sans précédent grâce aux efforts et aux investissements que nous avons réalisés depuis le redémarrage de nos opérations. Je suis convaincu que le retour à la liberté des excursions à terre, que nous prévoyons pour l'été prochain et qui, nous l'espérons, pourra être anticipé dès le printemps, sera une incitation supplémentaire à choisir une croisière Costa" - ajoute Roberto Alberti.



Le programme de Costa sera également riche durant l’hiver 2022-23. Le Costa Firenze sera déployé au départ de Dubaï pour des croisières d'une semaine vers les Émirats arabes unis, le Qatar et Oman. Le Costa Venezia opérera depuis Istanbul, avec des croisières de 11 jours vers la Turquie, Israël et l'Égypte, tandis que le Costa Diadema proposera des croisières de deux semaines vers les îles Canaries, avec escale à Lisbonne. Le Costa Pacifica et le Costa Fascinosa visiteront les plus belles îles des Caraïbes. Le Costa Smeralda proposera des croisières d'une semaine en Méditerranée occidentale. Les Costa Toscana, Costa Favolosa et Costa Fortuna seront positionnés en Amérique du Sud.



Les grands voyages de Costa seront également de retour l'hiver prochain. Le Costa Deliziosa proposera la croisière Around the World au départ de Venise le 6 janvier 2023, ou de Savone le 11 janvier 2023.



L'itinéraire conduira les passagers en Inde et aux Maldives, puis en Afrique du Sud et en Namibie, se poursuivra en Amérique du Sud, en remontant la côte Pacifique du continent, en passant par le détroit de Panama et en visitant même New York avant de revenir en Europe.



Les grandes croisières du Costa Luminosa seront tout aussi spectaculaires, au départ de Gênes le 8 janvier 2023 et de Buenos Aires le 27 février 2023, de la Méditerranée à la Terre de Feu, remontant le fleuve Amazone jusqu'à Manaus au retour.



Le programme du Costa Serena, qui reprendra ses croisières en Asie en 2022, sera annoncé dans les prochaines semaines.