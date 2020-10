Pierre Pelissier (Cruiseline) : "la croisière sera le moyen le plus sécurisé et le plus pratique pour voyager"

"Nous sommes très confiants sur le produit"

TourMaG.com - Comment s'est passée la gestion des avoirs ?



Pierre Pelissier : Nous avons reporté 60% de nos clients.



Sur les 40% qui restent nous espérons encore que la moitié qui va privilégier l'avoir. Aujourd'hui ces clients sont attentistes car ils n'ont pas vraiment de visibilité sur l'offre et sur les nouveaux départs.



Il y a finalement assez peu de clients qui ne veulent plus repartir en croisière et qui considère que la croisière est un produit dangereux ou sur lequel ils ne souhaitent plus aller. Nous sommes très confiants sur le produit. La problématique aujourd'hui est surtout règlementaire.



TourMaG.com - Selon vous la crise liée au covid-19 va-t-elle freiner le développement des très grands navires ?



Pierre Pelissier : Non je ne pense pas. En revanche nous allons vers une modernisation de la flotte. La crise a accéléré la mise au départ ou au rebut des anciens navires qui dans les années à venir n'allaient pas passer les normes de pollution, ou n'étaient plus très rentables...



Les armateurs se sont séparés des veilles unités. En Turquie il y a 5 à 6 bateaux qui attendent leur démantèlement.



Que ce soit en Amérique Latine, aux Etats-Unis, en Europe, nous retrouvons une flotte de bateaux ultra-moderne, qui utilise les dernières technologie en matière de propulsion avec le GNL, les scrubbers...



Je ne pense pas que nous irons vers un redimensionnement des bateaux de croisières, car leur taille est un élément en terme de qualité de vie à bord. Il y a de l'espace. Même lorsqu'il y a 5 à 6000 passagers, on ne s'en rend pas compte. Ces navires ont aussi permis de baisser les prix et la consommation de carburant. Ils permettent une offre de services bien meilleure et à un meilleur tarif.



Ils répondent beaucoup mieux aux attentes des clients aussi bien en matière de vie à bord, de loisirs, de confort, mais aussi d'environnement.



Les unités plus petites il y en a de plus en plus mais ce sont des unités haut de gamme. MSC Croisière a annoncé lancer des navires de 1000 passagers ultra-luxe. Le prix à la cabine est beaucoup plus élevé.



Les gros navires ont amené les loisirs à bord ce qui n'existe pas sur les bateaux de 3000 passagers. Ces loisirs sont une vraie demande de la clientèle notamment familiale. C'est un avantage très fort de la croisière : visiter la journée et s'amuser le soir. La demande des clients sur les nouveaux bateaux est très forte. Ils veulent voir des nouveaux navires et ils veulent les choisir.



Il y a un vrai choix ! Je ne vois pas de retour en arrière là-dessus.