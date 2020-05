Philadelphia Convention and Visitors Bureau : G. Caren nouveau PDG en poste le 8 juin 2020

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Gregg Caren vient d'être nommé au poste de Président Directeur Général du Philadelphia Convention and Visitors Bureau.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 19 Mai 2020

Le Philadelphia Convention and Visitors Bureau (PHLCVB) a annoncé que le conseil d'administration a nommé à l’unanimité Gregg Caren au poste de Président Directeur Général.



Gregg Caren rejoindra le PHLCVB à partir du 8 juin 2020.



Ce dernier était jusqu'à présent Vice-Président des Ventes et du Développement Commercial pour ASM Global (anciennement SMG), opérateur de plus de 350 sites dans le monde, dont le siège se trouve en Pennsylvanie.



Il a également occupé divers postes de direction au sein de la société durant plus de 20 ans.

Il a été Vice-Président Exécutif de la Division des Centres de Convention et du Développement Commercial Stratégique de SMG.



Au début de sa carrière chez Marriott Hotels and Resorts, Gregg Caren a également occupé des postes de direction au sein de sites de divertissement à Atlantic City et au Valley Forge Convention Center/Sheraton Valley Forge.



Gregg Caren a aussi occupé des postes de direction et de gestion au sein de l'Association Internationale des Expositions et des Evénements (IAEE), de l'Association Nationale des Salons de Consommateurs (NACS) et de l'Association Internationale des Gestionnaires de Sites (IAVM).



Il est un ancien élève de l'Université d'État de Pennsylvanie, où il a obtenu une licence en gestion d'hôtels, de restaurants et d'institutions.



Lu 103 fois Notez





Dans la même rubrique : < > Oetker Collection : Timo Gruenert nommé CEO Grégory Sion prend la direction de la Business Line de Pierre & Vacances