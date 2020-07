Philibert Travel and Events Séjours et expériences sur mesure en Région Auvergne Rhône Alpes et en France

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Philibert Travel & Events est une agence réceptive française au sein du groupe Philibert. Né en 1925 et originellement autocariste, nous sommes également créateurs de voyages. Au sein de cette entreprise familiale, notre service réceptif est spécialisé dans l’organisation de séjours de loisirs et d’affaires sur-mesure, pour les groupes, individuels et entreprises.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Lundi 6 Juillet 2020

Dénomination :

PHILIBERT TRAVEL & EVENTS / PHILIBERT TOURISME



Date de création :

1983



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM 069100052



« Fais de ta vie un rêve et d’un rêve une réalité » a écrit Antoine de St Exupéry, célèbre lyonnais aventurier et voyageur hors pair.



C’est en étant fidèles à cette philosophie qu’au sein de notre entreprise familiale de père en fils depuis 3 générations, nous dédions notre travail dans un esprit convivial et nous engageons à personnaliser totalement les projets de nos clients selon leurs besoins.



Notre offre concerne des programmes sur-mesure pour organiser des séjours dans la région, pour des individuels ou groupes, pour des activités de loisirs ou affaire.



Nous sommes à la fois agence réceptive et autocariste situés à Lyon dans la région Auvergne Rhône Alpes. Ainsi, nous sommes à même de gérer toute la logistique de votre projet dans notre région et ailleurs. Idéalement située entre Paris et la Provence, entre Alpes et volcans et aux confins des vignobles Bourguignons, Beaujolais et Côtes du Rhône, la ville de Lyon est aussi la capitale française de la gastronomie localisée au cœur de la Vallée de la Gastronomie.

Nos engagements :



• Toutes nos offres sont réalisées sur-mesure en fonction de vos besoins et demandes.

• Philibert sélectionne les fournisseurs professionnels adéquats, partageant ainsi une longue expérience de la destination.

• Nous vous garantissons qualité, service et excellente connaissance de notre territoire.

• Si vous souhaitez un produit hors des sentiers battus, nous vous assurons de mettre toute notre créativité à votre service pour réaliser le programme original dont vous avez besoin.

• En travaillant avec nous, vous aurez un interlocuteur unique qualifié et expérimenté pour organiser votre voyage dans notre région.



En couple

En famille

Groupes

Incentive

En solo

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

City-break

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Archéologie

Architecture

Attractions

Aventure

Carnaval

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Œnologie

Petit train

Rafting

Randonnée

Raquettes

Ski

Sport

Surf

Vélo





ENTRE LACS ET MONTAGNES DANS LES ALPES



Séjour de 3 nuits permettant la découverte d’Annecy et les environs de son lac aux eaux translucides, la découverte de Chamonix, pittoresque ville alpine dominée par les Alpes et les glaciers du Mont Blanc avec montée jusqu'au sommet de l'Aiguille du Midi à 3842 m d’altitude et enfin les panoramas époustouflants sur les rives du lac Léman entre Evian-les-Bains et Yvoire avec une vue imprenable les pré-Alpes Franco-suisses.



→ En savoir plus Séjour de 3 nuits permettant la découverte d’Annecy et les environs de son lac aux eaux translucides, la découverte de Chamonix, pittoresque ville alpine dominée par les Alpes et les glaciers du Mont Blanc avec montée jusqu'au sommet de l'Aiguille du Midi à 3842 m d’altitude et enfin les panoramas époustouflants sur les rives du lac Léman entre Evian-les-Bains et Yvoire avec une vue imprenable les pré-Alpes Franco-suisses.

NATURE ET VOLCANS EN AUVERGNE



Itinéraire auvergnat de 4 jours pour une bouffée d’oxygène dans un parc naturel inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Votre programme commence à Volvic en passant par la route du Parc des volcans, entre Mont Dôme, Mont Dore et Massif du Sancy et la découverte gourmande de St Nectaire. Entrez dans le cratère du volcan de Lemptégy, faites la montée en train panoramique sur le Puy de Dôme pour admirer le panorama étourdissant de la Chaîne des Puys : 80 volcans alignés sur une trentaine de kilomètres. Terminez par Le Puy-en-Velay, ville point de départ du GR 65 vers Saint-Jacques-de-Compostelle.



→ En savoir plus Itinéraire auvergnat de 4 jours pour une bouffée d’oxygène dans un parc naturel inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Votre programme commence à Volvic en passant par la route du Parc des volcans, entre Mont Dôme, Mont Dore et Massif du Sancy et la découverte gourmande de St Nectaire. Entrez dans le cratère du volcan de Lemptégy, faites la montée en train panoramique sur le Puy de Dôme pour admirer le panorama étourdissant de la Chaîne des Puys : 80 volcans alignés sur une trentaine de kilomètres. Terminez par Le Puy-en-Velay, ville point de départ du GR 65 vers Saint-Jacques-de-Compostelle.

PARENTHESE VERTE AU COEUR DE LA LOIRE



Immersion dans cette contrée à 2 pas de Lyon avec croisière à bord d’un bateau électrique dans les Gorges de la Loire, passage dans le parc naturel du Pilat avec arrêt dégustation dans un vignoble à Condrieu et visite guidée de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. Puis incursion à St Etienne, ville en constante mutation et désignée Ville Créative de Design par l’UNESCO en 2010.



→ En savoir plus

Immersion dans cette contrée à 2 pas de Lyon avec croisière à bord d’un bateau électrique dans les Gorges de la Loire, passage dans le parc naturel du Pilat avec arrêt dégustation dans un vignoble à Condrieu et visite guidée de la Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez. Puis incursion à St Etienne, ville en constante mutation et désignée Ville Créative de Design par l’UNESCO en 2010.



Horaires : 09h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand - Italien - Grec



Vos contacts :

Valérie ROUSSEAU

v.rousseau@philibert.fr

Tel : +33 (0)4 78 98 56 84

Mobile : +33 (0)7 64 15 48 08



Site web :

https://philibert-travel.fr/fr

www.philibertvoyages.fr/consultez-les-catalogues-philibert



09h à 18hDu lundi au vendrediFrançais - Anglais - Allemand - Italien - GrecValérie ROUSSEAUTel : +33 (0)4 78 98 56 84Mobile : +33 (0)7 64 15 48 08

Partez dans l'une des destinations d'Auvergne-Rhône-Alpes Consultez l'annuaire et découvrez tout ce que vous pouvez faire dans la région

Lu 43 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > Alpes Flaveurs Aluna Voyages