Philippines : L'histoire d'une rencontre entre l'Est et l'Ouest

Une riche diversité de paysages Abritant une riche diversité de paysages tels que les Visayas, l'un des principaux groupes d'îles du pays, mais également Boracay et ses plages de sable blanc considérées comme l’une des plus belles du monde, tout comme Siargao, sans oublier El Nido et ses falaises calcaires dans lesquelles se cachent des lagons et des plages secrètes. Les volcans, et la possibilité de treks, ne sont pas en reste que ce soit le Mont Pinatubo, le Volcan Tal ou le volcan Mayon ; ils concurrencent, en termes de décorums, les fabuleuses rizières en terrasse de Banaue. MASAYA c'est: Un guide des Philippines, des conseils personnalisés, une assistance et un accompagnement personnalisé Avec ses plages poudreuses composées de sable blanc, les stations balnéaires des Visayas offrent également une variété d'aventures telles que l'observation des requins baleines, des tortues, des dauphins et une multitude d’espèces toutes aussi surprenantes les unes que les autres. Les plus téméraires auront la possibilité de réaliser un grand nombre de tyroliennes, au-dessus de la mer ou au sommet d’un canyon allant jusqu’à 1200m de profondeur. En raison de sa composition, ces îles abritent également les merveilles naturelles les plus pittoresques. Aussi appétissant que cela puisse paraître, les Chocolate Hills de Bohol ne sont pas une spécialité culinaire mais un ensemble de collines brunes qui donnent cet aspect gustatif durant l’été et la période des pluies provocant une impression de dôme en chocolat. Bohol propose également une aventure unique en traversant la rivière Loboc avec style. La croisière fluviale qui offre une cuisine typique tout en étant divertis par des artistes locaux. Votre voyage à Bohol ne sera jamais complet si vous ne rencontrez pas le plus petit primate du monde : le Tarsier. Le Tarsier des Philippines, unique représentant du genre Carlito, est une espèce de tarsiers endémique des Philippines. Sa taille, comprise entre 8,5 et 16 cm, en fait le plus petit primate au monde Embarquez pour un voyage de deux heures en ferry vers la province rendue célèbre par ses plages immaculées, son patrimoine culturel et sa spécialité culinaire le Lechon (cochon de lait rôti) : Cebu. Sa capitale, la ville reine du sud, Cebu City, est la porte d'entrée de ses plages envoûtantes des îles de Malapascua, Bantayan et Camotes. Historiquement, la province est le berceau du christianisme de la nation puisque le navigateur portugais Ferdinand Magellan qui a servi l’Espagne lors de sa navigation a débarqué sur l’île de Mactan en 1521. Aussi, à quelques heures de Cebu se trouve la province insulaire de Siquijor, mieux connue pour ses traditions mystiques. Bien que sa réputation de longue date d'être un lieu de magie et de sorcellerie, l'île berce également des plages préservées et des sites culturels tels que le lac San Juan de Capilay, les cascades de Cambugahay, le vieil arbre de Balete (un arbre vieux de quatre siècles). Au-delà de ses merveilles naturelles, ce qui vaut la peine de visiter les Philippines, c'est sa population diversifiée. Vous serez accueilli avec le sourire philippin le plus chaleureux. Si chaleureux et accueillant que la plupart de ses visiteurs y vivent. Dansez avec ses danses régionales, chantez de tout votre coeur à travers ses chansons narratives, voyagez, détendez-vous et sentez-vous comme chez vous avec 7100 raisons d'être aux Philippines. Les équipes de Masaya Wonderland restent à votre écoute dans l’élaboration de vos projets de voyages. Miss Paradise attend d’ores et déjà vos appels pour vous apporter toutes les précisions utiles production@masayawonderland.fr +33 1 56 04 20 11 4 avenue Laurent Cély Asnières