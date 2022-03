Phoenix Voyages sera présent au salon Ditex 2022

Circuits à la carte personnalisés

Voyages de récompense ou d’affaires

Organisation de conférences & séminaires

Phoenix Voyages propose des séjours individuels et un large choix d’escapades thématiques spécialement pensés tant pour nos clients résidents et expatriés du Vietnam que pour ceux à l'étranger.Nos destinations : Vietnam – Thaïlande – Myanmar – Laos – Corées – CambodgeChez Phoenix Voyages, nous pensons que l’écoute et l’empathie sont les qualités nécessaires pour servir et combler les espérances de nos clients. Tous les jours nous partageons notre expérience, nos compétences et surtout, notre passion pour l’Asie.En perpétuelle recherche d’amélioration de nos services, de nouveautés et de lieux insolites à proposer à nos clients, nous accordons une importance toute particulière à l’innovation et à la créativité.Si l’essence de notre engagement est vouée à nos clients, la Fondation Phoenix Voyages s’implique également au quotidien dans le développement de nos pays et le bien-être de ses populations, en soutenant de nombreuses associations via leurs projets caritatifs sociaux, culturels et environnementaux.