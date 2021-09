Phuket, ses plages et ses îles n’attendent plus que vous ! Profitez et partez dès aujourd’hui vers le Sud de la Thailande, avec Climats du Monde et l’Office National de Tourisme de Thailande !

Voyagez en toute liberté à Phuket … et combinez votre séjour avec Khaolak, Krabi, Koh Phiphi ou Koh Yao, avec votre spécialiste de la destination : Climats du Monde.

Plus d’informations auprès de l’Office National de Tourisme de Thailande, lors d’IFTM, sur le stand F093



Grâce au protocole Phuket Sandbox 7+7, l’île de Phuket, puis Khaolak, Krabi, Koh Samui, Koh phi phi, Koh Yao … vous attendent !



Le Pays du Sourire est ouvert aux voyageurs ! Depuis 1er Juillet, Phuket a rouvert ses portes aux voyageurs vaccinés*… et depuis le 16 Aout, il est désormais possible de combiner Phuket et les régions de Khaolak, Krabi, Koh Phiphi, Koh Samui et Koh Yao.



Découvrez ou Re-découvrez la Thaïlande en toute liberté grâce au « Phuket Sandbox 7+7 » Les voyageurs vaccinés et porteurs d’un COE ( certificat of Entry) pourront donc séjourner soit uniquement à Phuket sans quanrantaine ni séjour minimum.



Ils pourront ainsi profiter des nombreuses plages cristallines de Phuket, et des nombreuses activités que propose l’île : telles que la visite de Old Phuket et ses ruelles traditionnelles, une journée à l’Aquapark Blue Tree Phuket, un cours de cuisine Thaïe ou encore participer à un cours de Boxe thaie.



Nouveau Protocole « 7+7 » : Après 7 nuits minimum à Phuket, les voyageurs peuvent prolonger leur séjour à Khaolak, ou encore à Krabi ou ses îles de Koh Phiphi, ou vers les îles de Koh Yao Yai ou Noi au large de Phuket, ou bien meme avec Koh Samui et ses îles dans le Golfe d’Andaman ; Les voyageurs peuvent séjourner jusqu’à 7 nuits sur cette seconde étape, mais ont la liberté de rentrer avant.



A l’issue des 14 nuits passées à Phuket et les alentours, les voyageurs peuvent voyager ensuite dans toute la Thailande.



Climats du Monde, Tour Opérateur spécialiste et leader de la destination depuis de nombreuses années en partenariat avec l’Office National du Tourisme de Thailande, a donc imaginé pour vous de nombreux combinés de séjours et négocié auprès de ses prestataires hôteliers et des compagnies aériennes partenaires (Singapore Airlines, Qatar Airways et Emirates) des offres exclusives sur le marché français !

Exemples :

● Des Séjours Phuket 4* à partir de 683 euros 8 jours / 5 nuits avec durée de séjour multiple.

● Combiné Phuket & Khaolak 7 + 3/5/7 nuits au choix à partir de 965 euros. A ces combinés s’ajoutent des activités ou excursions Offertes (dîner Thaï, cours de boxe Thaïe ou cours de voile, etc..) dans la cadre de cette campagne nationale !



Restez ZEN : Climats du Monde vous assiste dans toutes les démarches préalables au départ et tout au long du séjour ! *Plusieurs conditions s'appliquent pour voyager :

● La vaccination complète du voyageur doit être finalisée depuis au moins 2 semaines avant l'entrée en Thaïlande. Les mineurs peuvent accompagner leurs parents sans être vaccinés .

● Le vol d'arrivée en Thaïlande doit se faire à Phuket par l’international, sans escale à Bangkok.

● Le voyageur doit rester à Phuket au moins 7 nuits dans un hôtel certifié SHA +.



Depuis le 16 Aout 2021, après les 7 premières nuits à Phuket, il est possible d’aller passer les 7 jours suivants dans une des destinations suivantes :

● Ko Phi Phi, Ko Ngai ou Railay dans la province de Krabi,

● Khao Lak ou Ko Yao Yai ou Noi dans la province de Phang-Nga,

● Ko Samui, Ko Pha-ngan ou Ko Tao.



Au-delà des 14 nuits, il sera possible de voyager dans tout le reste de la Thailande sur présentation du 3eme Test PCR négatif réalisé le jour 12 ou 13/



Formalités d'entrée à obtenir AVANT votre départ pour Phuket : 1/ Le Certificate of Entry (COE) : Le COE est une autorisation spéciale pendant la pandémie, qui est délivrée électroniquement et gratuitement par l'Ambassade de Thaïlande à Paris. Le COE s'obtient sous 3 jours ouvrés.



Le COE serait délivré en fournissant :

• 1 scan du passeport valide au moins 6 mois après l'entrée prévue dans le pays

• 1 confirmation des vols aller-retour

• 1 formulaire "declaration form" rempli

• 1 attestation d'assurance séjour nominative en anglais, couvrant les frais médicaux et d'hospitalisation incluant le Covid-19, pour un minimum de 100.000 $ ( Notre Assurance Assurever + Option Sanitaire est valide pour la Thailande ) couvrant au moins 45 jours sans visa, et 90 jours avec visa.

• 1 réservation d'hébergement en hôtel « SHA » (Nous vous fournirons un Voucher/confirmation de l’Hotel)

• 1 Copie imprimée de Certificat de vaccination 2 doses de Pfizer ou Moderna ou Astra Zeneca.

• 1 preuve de paiement/réservation des tests PCR à réaliser à Phuket, via votre hôtel ou sur le site :



2/ Un Visa est nécessaire pour un voyage supérieur à 45 jours .



À l'embarquement pour la Thaïlande, il faut actuellement présenter en version papier :

• 1 COE imprimé (+ 1 vol de retour dans les 45 jours, OU un visa).

• 1 Test Covid PCR imprimé, avec résultat négatif en anglais et prélèvement moins de 72h avant le départ du vol qui arrive en Thaïlande.

• 1 Attestation d'assurance en anglais, imprimée, aux normes demandées pour le COE

• 1 Application ThailandPlus, à télécharger sur votre téléphone, en insérant les chiffres du COE.

• 1 Copie imprimée de Certificat de vaccination pour chacune des 2 doses.

Durant votre séjour à Phuket 1 Test PCR doit être effectué à l’aéroport, 1 autre le 6 ou 7eme jour et 1 troisième le 12 ou 13eme jour.

● Les frais de PCR sont à la charge des voyageurs : 2800 THB par test en Centre Phuket Swab.

● Les Tests sont à réserver et payer avant le départ via l’hôtel ou sur



Retour en France :

Afin de pouvoir rentrer en France, un Test PCR de -72h n’est plus requis pour les voyageurs vaccinés, mais pour les voyageurs non vaccinés de +11 ans il demeure exigé.



Plus d’informations auprès de l’Office National de Tourisme de Thaïlande, lors d’IFTM, sur le stand F093

Retrouvez nos Offres en ligne, sur vos plateformes de réservation, ou auprès de notre Réservation !



Email :

Téléphone : 04 91 15 70 20



Climats du Monde, c’est aussi l’Amérique Latine, avec la collection Empreinte, l’Orient et l’Afrique !







