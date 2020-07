Pistes cyclables : Jean-Baptiste Djebbari lance un nouvel appel à projets Dépôt des dossiers avant le 30 octobre 2020

Jean-Baptiste Djebbari lance un nouvel appel à projets pour déployer des itinéraires cyclables sécurisés et pérenniser certaines pistes cyclables temporaires déployées pendant la crise du COVID.

Rédigé par La Rédaction le Samedi 11 Juillet 2020

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Vélo et du contexte de crise sanitaire, Jean-Baptiste Djebbari, ministre délégué chargé des Transports a annoncé le lancement d’un nouvel appel à projets « Fonds mobilités actives - Aménagements cyclables » visant à soutenir le déploiement d’itinéraires cyclables structurants dans tous les territoires.



Le premier appel à projets « Fonds mobilités actives – Continuités cyclables » de 2020 a connu un fort succès avec au 31 mai, 304 dossiers déposés par 194 territoires, soit plus encore qu’en 2019 malgré la crise sanitaire et la période électorale. La phase d’instruction est en cours et les lauréats seront annoncés en septembre.



Pour adapter les territoires au déconfinement, de nombreuses collectivités ont pris l’initiative d’installer des pistes cyclables de transition. Ces aménagements constituent une solution rapide et efficace pour permettre aux cyclistes de se déplacer en sécurité en créant de nouvelles voies de circulation pour les vélos ou en élargissant des pistes cyclables existantes.



Aujourd’hui plus de 500 km de pistes de transition sont recensés, avec des mises en service qui se poursuivront pendant l’été.



Mis en place pour accompagner la période de déconfinement, le plan coup de pouce vélo, poursuit par ailleurs son succès sans précédent, avec depuis le 11 mai plus de 320 000 réparations pour un montant d’aide de 14,3 M€, chez 3 115 réparateurs.

Les candidats doivent déposer leur dossier avant le 30 octobre 2020



L’appel à projets est ouvert à tous les maîtres d’ouvrage publics, notamment les communes, les départements, les groupements de collectivités, les autorités organisatrices de la mobilité, les établissements publics de coopération intercommunale, dès lors que le projet s’inscrit dans une politique cyclable cohérente à l’échelle du territoire. Il doit permettre d’intensifier la réalisation d’aménagements cyclables identifiés comme nécessaires dans des secteurs à enjeu et coûteux du fait de leur ampleur.



Les candidats sont invités à déposer leur(s) projet(s) avant le 30 octobre 2020 (inclus) pour une annonce des lauréats prévue en février 2021.



Afin de profiter de cet élan, un nouvel appel à projets du fonds mobilités actives est donc lancé sans attendre afin de soutenir financièrement les maîtres d'ouvrage dans leurs projets de pérennisation des pistes cyclables de transition, de réalisation d'itinéraires cyclables sécurisés et de résorption de discontinuités d'itinéraires.

Le cahier des charges et les annexes sont disponibles en téléchargement sur le site du ministère de la Transition écologique : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/velo-et-marche

