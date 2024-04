Pixan Riviera : Le spécialiste du tourisme Francophone au Mexique

Le Mexique est une destination prisée, surtout depuis la période post-Covid. En effet, il a été l'un des rares pays à ne jamais fermer ses frontières, accueillant ainsi des touristes du monde entier pour des vacances ensoleillées durant ces moments moroses. Cette ouverture a permis de mettre en lumière cette destination. En 2022, il a été la sixième destination la plus visitée au monde.



Cancún, Playa del Carmen et Tulum. Ces trois stations balnéaires mondialement connues accueillent des millions de visiteurs chaque année, à la recherche de magnifiques plages, d'îles paradisiaques et d'une culture riche.



Une région riche en trésors La péninsule du Yucatan regorge d'activités et de sites à visiter, adaptés à tous les types de visiteurs. La région offre une multitude d'options, allant des sites archéologiques aux îles, en passant par les réserves naturelles, les Cenotes, la faune marine et terrestre, les parcs d'attractions, les villages typiques du Yucatan et ses plages de sable blanc. En somme, la péninsule du Yucatan est une destination polyvalente où chacun peut trouver son bonheur.



Des sites archéologiques



La péninsule du Yucatan, qui englobe les États du Quintana Roo et du Yucatan, compte plus de 30 sites archéologiques ouverts au public. Parmi les plus célèbres, on peut citer Coba, Tulum, Chichen Itza, Ek-Balam ou encore Uxmal.



Chichen Itza est sans aucun doute le plus visité, faisant partie des sept nouvelles merveilles du monde. Ce site archéologique a accueilli pas moins de 2,3 millions de visiteurs en 2023.



Des îles paradisiaques



Les îles du Yucatan offrent un éventail de paysages paradisiaques et d'activités aquatiques. Parmi les plus célèbres, on trouve Cozumel, réputée pour ses sites de plongée sous-marine exceptionnels, et Isla Mujeres, une petite île pittoresque dotée de magnifiques plages de sable blanc.



Des réserves naturelles à couper le souffle



La péninsule du Yucatan abrite également plusieurs réserves naturelles préservées, offrant aux visiteurs l'opportunité de découvrir la biodiversité unique de la région. Parmi les plus remarquables, citons la UNESCO, qui abrite une variété d'écosystèmes, allant des mangroves aux récifs coralliens en passant par les forêts tropicales.



Des villages typiques



En dehors des attractions touristiques principales, la péninsule du Yucatan regorge de villages pittoresques où les visiteurs peuvent découvrir l'authenticité de la culture locale. Des villages comme Valladolid et Izamal offrent une immersion dans le mode de vie traditionnel mexicain, avec leurs rues pavées, leurs églises coloniales et leurs marchés animés. C'est l'occasion parfaite de goûter à la cuisine locale et d'interagir avec les habitants accueillants.

La faune



La région du Yucatan est également un paradis pour les amoureux de la nature. Des excursions peuvent être organisées pour observer une faune variée, notamment des tortues marines, des flamants roses, des singes araignées et une multitude d'oiseaux exotiques. Les amateurs d'ornithologie trouveront leur bonheur dans les réserves naturelles protégées où une grande diversité d'espèces est présente. Dans le Yucatan, il est possible d'observer, entre autres :



• Des dauphins

• Des tortues

• Des singes araignées

• Des flamants roses

• Des crocodiles



La plongée et le snorkeling



La péninsule du Yucatan est réputée pour ses sites de plongée exceptionnels, offrant des eaux cristallines et une vie marine abondante. Les célèbres cénotes, des gouffres d'eau douce caractéristiques de la région, offrent des expériences uniques de plongée en apnée et en plongée sous-marine. Les récifs coralliens au large de la côte offrent également des opportunités de plongée spectaculaires, où les plongeurs peuvent explorer des épaves, des formations rocheuses et une vie marine colorée.



Les parcs d'attraction



Pour ceux qui recherchent des activités plus dynamiques, la péninsule du Yucatan abrite plusieurs parcs d'attractions offrant des divertissements pour toute la famille. Xcaret et Xel-Há sont parmi les plus populaires, proposant des activités diverses et variées comme des toboggans, la découverte de la faune et de la flore locales ainsi que des spectacles culturels mettant en valeur les traditions mexicaines.



Pixan Riviera : Une agence d’excursions spécialisée sur le tourisme Francophone au Mexique Pixan Riviera, créée en 2018 par un couple Franco-Mexicain est parti d'un constat simple : la plupart des tours opérateurs de la péninsule du Yucatan proposent des visites de qualité médiocre, caractérisées par de grands groupes et des guides qui, lorsqu'ils sont francophones, traduisent leurs explications dans 2 à 3 langues différentes, rendant ainsi les visites guidées peu agréables et difficilement compréhensibles.



Pour se distinguer, Pixan Riviera s'est positionné en tant que spécialiste du tourisme francophone en s'associant avec des guides archéologiques certifiés et maîtrisant la langue de Molière. Cela garantit aux visiteurs une expérience fluide et une compréhension optimale des sites visités, ce qui est primordial, notamment sur les sites archéologiques où les explications sont nombreuses.



Le tout avec des prix transparents, des prestations en “tout-inclus” et un système de réservation en ligne clair et simple d’utilisation.



Bien que présente uniquement dans la péninsule du Yucatan pour le moment, l'entreprise Pixan Riviera prévoit de s'étendre dans d'autres régions du Mexique.



D’autres destinations à conquérir au Mexique Bien que la péninsule du Yucatan soit indéniablement l’aimant touristique du Mexique, d’autres destinations émergent avec des attraits uniques. Parmi celles-ci, la Basse-Californie et la région de Oaxaca se distinguent par leur richesse culturelle, naturelle et historique.



Basse-Californie



La Basse-Californie, située au nord-ouest du Mexique, offre une diversité impressionnante de paysages, allant des déserts arides aux côtes magnifiques de la mer de Cortez et de l'océan Pacifique. Les villes emblématiques telles que La Paz et Los Cabos attirent les visiteurs avec leur ambiance animée, leur gastronomie riche et leurs activités nautiques.



Les amateurs d'aventure peuvent explorer le parc national de Cabo Pulmo pour y observer une faune marine à couper le souffle : baleines, requins, tortues, orques, raies...



Plus au nord, la route des vins de la vallée de Guadalupe est devenue une destination prisée pour les amateurs de vin, offrant des dégustations dans des vignobles pittoresques au milieu d'un paysage spectaculaire de montagnes et de vignes.



Les amateurs de fêtes ne sont pas en reste avec la ville de Cabo San Lucas, souvent considérée comme le nouveau Cancun !



Oaxaca



La région de Oaxaca, située dans le sud du Mexique, est célèbre pour sa culture dynamique, son artisanat traditionnel et sa cuisine exquise.



La ville coloniale de Oaxaca de Juárez est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO et charme les visiteurs avec ses rues pavées, ses bâtiments coloniaux colorés et ses marchés animés. Les sites archéologiques captivants de Monte Albán et de Mitla témoignent de la richesse de l'histoire précolombienne de la région.



Plus à l’ouest, sur la côte, la station balnéaire de Puerto Escondido est en vogue et attire un tourisme authentique et jeune. C’est une destination très prisée des nomades numériques.



