Podcast : Découvrez l'Appart'city de Saint-Germain-en-Laye

A travers ce, vous allez! Laissez-vous guider par la directrice, Stéphanie Perreira-Mota et vous allez tout savoir sur cetteParmi les intervenants, Gwenaelle Deslandes, chargé de communisation d'Appart'city, rappelle également tous les fondements d'Appart'City et vous donne...Mais on ne vous en dit pas plus...: les épisodes de tous les podcasts voyage sont disponibles sur la chaine de podcasts "Les Podtrips de Saliha" accessible gratuitement sur Souncloud.com , Google et toutes les plateformes de podcasts notamment Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, Podcasts Addict, Google Podcasts...