PortMiami : le nouveau terminal de Norwegian Cruise Line certifié LEED Gold

Norwegian Cruise Line Holdings annonce que son tout nouveau terminal de croisières à PortMiami a obtenu " la certification LEED Gold (Leadership in Energy and Environmental Design) dans la Catégorie Nouvelle Construction v4.0 de terminal de croisière en Floride (États-Unis) et dans le monde " dans un communiqué.



Développé par l’U.S. Green Building Council, LEED est le système d’évaluation environnementale des bâtiments le plus utilisé dans le monde.



Quant au terminal, de 17 466 m2, il peut accueillir des navires de croisière transportant jusqu'à 5 000 passagers et a été conçu en mettant l'innovation et la durabilité environnementale au premier plan.



"Une plateforme a été créée pour optimiser la performance énergétique du terminal, la qualité de l'air intérieur, l’utilisation de la ressource en eau, l'emploi de matériaux et de ressources locales et bien plus encore.



Avec pour objectifs des niveaux élevés de performance énergétique, le projet a été conçu pour être au moins 38% plus performant qu'un bâtiment classique ", explique NCL.



En plus des permis et des mesures garantir la qualité de l'eau, le terminal comprend des mesures de protection des lamantins et des mesures de protection contre les rejets polluants, et prévoit d'avoir des capacités d'alimentation à terre d'ici l'automne 2023.



Nous continuerons d'investir, de concevoir et de développer en suivant cet engagement, notamment en investissant davantage dans le terminal de PortMiami où nous nous associons au comté de Miami-Dade pour ajouter des capacités d'alimentation à quai d'ici l'automne 2023", a déclaré Frank Del Rio, President et Chief Executive Officer de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.