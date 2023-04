Pourquoi choisir la destination USA?

L’Amérique fascine et irrite à la fois. Peut-être parce qu’elle est elle-même contradictoire.



Pays du ‘body-buildé’ et de l’obésité galopante, des produits light et des hamburgers, des ghettos urbains et des campus high-tech et des télévangélistes condamnateurs, patrie des hommes libres et d’un système pénal des plus punitifs, du patriotisme et des délocalisations, la première puissance mondiale ne cesse d’attirer les regards sur elle, poursuivant, envers et contre tout, sa route.



Cette ‘Nation d’immigrants’, était au départ la terre des Indiens. Elle a accueilli plusieurs vagues migratoires qui ont enrichi le pays : anglaises, hispaniques, françaises, asiatiques, africaines…Ce melting-pot ou chacun conserve ses racines, constitue une richesse unique et se rassemble autour d’une devise commune ‘fier d’être américain’.