Appli mobile TourMaG



Pourquoi est-il important de se former tout au long de sa vie ?

Envoyer à un ami Partager cet article

La formation tout au long de la vie s’est imposée depuis plusieurs années comme une nécessité pour les salariés, les entreprises et in fine la société afin de répondre aux défis actuels et futurs - climatiques, technologiques, professionnels, etc.

Rédigé par ASSUREVER le Dimanche 3 Avril 2022

Mais devenir une société apprenante ne s’improvise pas et requiert un écosystème propice à l’apprentissage tout au long de la vie. Cela implique une volonté de formation de la part des employés et des organisations, une offre de formation adéquate, et bien plus encore.



Alors que les bénéfices sont indéniables, se tourner vers la formation est loin d’être un automatisme pour un bon nombre d’employés et d’entreprises. Il revient donc à chacun d’oser, de se donner les moyens de se former et d’en tirer le meilleur parti.





Démocratiser la formation tout au long de la vie chez les actifs Il ne fait aucun doute que “ l’apprentissage tout au long de la vie favorise la capacité des individus à gérer le changement et à construire l’avenir de leur choix. Apprendre à apprendre et à gérer son itinéraire de formation personnel doit devenir une compétence de base ”, souligne le rapport de 2020 de l’UNESCO.



Adopter une culture de l'apprentissage tout au long de la vie. En effet, pour accroître son employabilité, gagner en agilité et se créer de nouvelles opportunités de carrière ou même entreprendre, acquérir de nouvelles compétences et développer sa créativité par la formation sont essentielles. En prime, puisque apprendre est un processus collectif, l’apprenant étendra son réseau et s’enrichira des expériences des autres.



Néanmoins, développer ses propres capacités d’apprentissage et accepter de sortir de sa zone de confort n’est pas chose innée pour tous. Selon une étude Randstad Research parue en 2020, seuls 50% des actifs ont suivi une formation en 2019. Pourquoi une telle réticence de la part des travailleurs français ? Parmi les raisons les plus fréquentes, on recense :



- Le manque de temps

- Une confusion en matière de démarches et de droits à la formation

- Le manque d’intérêt : évoluer dans une entreprise dans laquelle la formation ne constitue pas une priorité ne montre pas la voie. De même, l’idée de retourner sur les bancs de l’école et d’apprendre passivement peut être dissuasive

- Une vision erronée de la formation : pour certains, demander à suivre une formation revient à admettre une lacune, quand en réalité, il s’agit là d’une preuve de maturité et de confiance en soi



Malgré les bénéfices évidents de la formation, comment faire pour susciter l’intérêt mais surtout l’envie de se former régulièrement ?





Le rôle central de l’entreprise dans la valorisation de la formation tout au long de la vie L’UNESCO rappelle que “ l’apprentissage sur le lieu de travail constitue un moteur essentiel de l’apprentissage tout au long de la vie et gagne en importance si l’on tient compte de la mutation actuelle de la nature du travail et des changements qui s’opèrent sur le marché de l’emploi. ”



L’entreprise tient en effet un rôle prépondérant car c’est à elle que revient la responsabilité d’insuffler une culture de l’apprentissage en son sein. Pour cela, elle se doit d’afficher une volonté managériale en termes de formation, d’être force de proposition et de communiquer sur les opportunités et droits à la formation. Au regard de la pléthore de formations professionnelles disponibles, l’entreprise peut par exemple pré-sélectionner des offres spécifiques à ses besoins et à son secteur, et même collaborer avec des écoles ou établissements de formation pour concevoir des programmes de formation sur mesure.



Toutefois, la réticence autour de la formation est également palpable au sein des entreprises. Pour nombre d'entre elles, et plus spécialement les petites entreprises, l’absence d’un salarié pour des motifs de formation peut avoir des incidences non négligeables sur l’activité. Toute formation suppose également un investissement financier de la part de l’entreprise. D’ailleurs, plus l’entreprise est grande, plus les besoins en formation sont importants. Mais si les besoins et les moyens à mettre en œuvre diffèrent d’une organisation à l’autre, les avantages restent, quant à eux, les mêmes .

L’effet vertueux de la formation continue sur les entreprises Les effets de la formation continue ne sont certes pas toujours perceptibles immédiatement, pourtant toute entreprise qui investit dans la formation de ses salariés, et donc dans son capital humain, s’en voit récompensée.



Les bénéfices à former ses équipes sont vastes et génèrent un avantage concurrentiel considérable pour l’entreprise : plus de performance, de compétitivité, de résilience, une meilleure capacité à innover et à relever les défis de demain, le tout ponctué d’une plus grande attractivité et rétention des talents . De même, la formation représente une source majeure de bien-être et de motivation pour les employés .



Cette information est de taille lorsque l’on sait que, selon une étude de l’Université de Warwick, un employé heureux est 12% plus productif, collabore davantage pour le bien commun, et fait davantage preuve de créativité et d’innovation.

Comment les courtiers en assurances soutiennent la formation ? De nombreux professionnels ont intégré la notion de formation tout au long de la vie et souhaitent construire leur propre parcours une fois sur le marché du travail. Consciente du caractère primordial de l’apprentissage tout au long de la vie, certains courtiers en assurances ont développé un service de formation proposant différentes gammes de formations pour répondre aux besoins de montée en compétences des salariés, mais aussi des programmes sur mesure à destination des agences de voyages ou de réseaux de professionnels du tourisme qui souhaitent former leurs équipes aux produits d'assurance et d'assistance.



Ces services de formation des courtiers en assurances voyages ne cessent de se réinventer et d’enrichir leurs catalogues de formations pour offrir aux agents de voyages des parcours de formation flexibles, pertinents et impactants.



Enfin, les professionnels du tourisme peuvent trouver un réel intérêt à collaborer avec ces formateurs pour co-construire des programmes de formation sur-mesure pour leurs équipes. En plus de concevoir une formation spécifiquement pensée pour ses salariés, l'entreprise bénéficie d’un conseil personnalisé pour répondre au mieux à ses attentes et en tenant compte de ses contraintes (présentiel, distanciel, webinar, en demi-journée, par service -groupes/indiv/affaires-).



En conclusion, “ indépendamment de l’âge, de la méthode, de l'ancienneté et du contexte, les apprenants peuvent apprendre ce qu’ils désirent, qu’il s’agisse pour eux d’actualiser leurs connaissances ou compétences, de s’adapter à un environnement en perpétuelle mutation, ou tout simplement d’enrichir leurs compétences pour le plaisir, comme de satisfaire leur curiosité. ” rappelle l’UNESCO.



Et vous, où en êtes-vous en termes de formation en assurances voyages ? Renseignez-vous auprès de votre courtier, il y aura forcément une date et une ville qui vous correspondent !

Lu 211 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Comment bien gérer ses devises à l'étranger ? "Absence d'aléa", une exclusion qui signifie quoi exactement ?