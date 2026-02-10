TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Pourquoi faire le choix des vacances all inclusive en France ?


Et si le luxe du tout compris ne rimait plus avec vol long-courrier, mais avec terroirs français ? Des plages de la Côte d'Azur aux villages alpins, la France est le terrain de jeu idéal pour réinventer vos vacances all inclusive : gastronomie locale, activités immersives, confort sans contrainte... Une nouvelle façon de voyager, où simplicité et exigence se rencontrent, le tout sans quitter l’Hexagone.


Rédigé par Etienne Desmontils le Lundi 23 Mars 2026 à 11:03

Le succès des formules tout compris

© Mathieu LESNIAK - Unsplash
© Mathieu LESNIAK - Unsplash
ôvoyages
Depuis plusieurs années, les professionnels du tourisme constatent une forte progression des ventes des offres all inclusive. Plusieurs raisons expliquent ce phénomène, qui devrait encore s'amplifier dans un futur proche si l'on en croit les dernières tendances.

Un concept clair


Les vacances all inclusive en France ou à l'étranger reposent sur un principe simple. Plus avantageux que la pension complète, les séjours tout compris incluent l'hébergement, la restauration mais aussi les activités et les transports.

Les prestations proposées varient souvent en fonction des saisons. Chez Belambra, par exemple, les offres « All Inclusive » proposées en hiver vont jusqu'à inclure les boissons à volonté ! Ce n'est pas le cas des formules et séjours « Tout Compris » disponibles pendant la saison estivale.

Tranquillité d'esprit

En confiant vos prochaines vacances à un professionnel reconnu comme Belambra, vous gagnez en sérénité. Le professionnalisme des équipes et la qualité des infrastructures vous enlèvent toute pression. Pas de liste de courses, aucune préparation de repas, pas de planning à élaborer ! Votre esprit peut se consacrer entièrement au séjour. Les formules all inclusive garantissent par ailleurs une totale transparence financière. Elles limitent le risque d'une dépense imprévue : un avantage intéressant pour les petits budgets.

Un pays à découvrir toute l'année

Grâce à la diversité de ses paysages et de ses destinations, la France fait partie des destinations privilégiées par les vacanciers. Beaucoup lui décernent même le titre de plus beau pays du monde. Les séjours tout compris représentent une solution idéale pour découvrir cette richesse tout en profitant d'une organisation optimisée.

Un littoral varié

Composé de joyaux tels que la côte atlantique, la Méditerranée ou la Corse, le littoral métropolitain français attire chaque année des millions de visiteurs. Très riche en découvertes, il abrite des plages sauvages, des criques préservées, des petits ports de pêche authentiques ou des stations balnéaires animées, permettant à chacun de trouver une destination et des prestations correspondant à ses envies : activités nautiques, baignade, promenade, excursions dans les villages voisins...

Vous rêvez d'une parenthèse courte, mais intense ? Évadez-vous quelques jours avec l'une des formules week-end tout compris à la mer proposées par Belambra et rechargez les batteries sans vous soucier de rien.

La richesse de la montagne

Toute l'année, la montagne représente une autre destination incontournable pour les amateurs de nature, de sport et de sensations fortes. Les conditions hivernales et les pistes parfaitement entretenues permettent, par exemple, la pratique du ski, du snowboard ou des raquettes.

Hébergés à proximité de ce terrain de jeu, les vacanciers optimisent leur emploi du temps et profitent pleinement de leur séjour ainsi que des activités du soir. En été, le manteau blanc se retire et cède la place à d'autres paysages. La montagne accueille alors les touristes à la recherche de grands espaces et d'air pur. Les randonneurs et autres vététistes prennent le relais des skieurs dans les massifs alpins, pyrénéens, auvergnats ou vosgiens. Les régions de montagne sont également réputées pour la qualité de leur gastronomie et de leur artisanat.

Une solution pour tous les publics

Les meilleures offres all inclusive ont la capacité de satisfaire tous les profils de voyageurs ! Chez Belambra, les familles apprécient par exemple les nombreuses activités proposées dans les clubs enfants. Accessibles dès l'âge de trois ans, ces structures proposent de nombreuses activités divertissantes et adaptées à l'âge des participants.

Aucun problème pour les repas non plus, puisque la restauration variée saura apprivoiser les estomacs les plus délicats :
● buffets à volonté ;
● show-cooking ;
● spécialités locales ;
● espace snacking...

Sereins, les parents peuvent alors s'abandonner en toute quiétude à des moments de détente, pratiquer des activités sportives ou découvrir la richesse culturelle locale. Les touristes solos ou les groupes d'amis déjà constitués soulignent, quant à eux, l'ambiance conviviale régnant dans les clubs et les nombreuses occasions de partage permises par ces formules. La majorité cite en particulier la qualité des animations festives qui durent jusqu’au bout de la nuit !

Lu 160 fois
Notez
Mondial Tourisme
Dernière heure

Vietnam Airlines réorganise ses opérations à Paris-Charles de Gaulle...

Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges

Air Mauritius renforce sa desserte Paris-CDG avec de nouveaux vols supplémentaires

Cruisepro représente Corazul Cruceros sur le marché français

Le Gouffre de Padirac rouvre avec une programmation anniversaire

Brand News

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »

Ollandini Voyages : « La Corse s’impose comme la destination refuge de cet été »
Nouveaux produits hors des sentiers battus, offres packagées à petits prix… Ollandini Voyages met...
Les annonces

KUONI TUMLARE - Events Coordinator - MICE H/F - CDI - (Saint Ouen (93))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Billettiste confirmé(e) Service Transport H/F - CDD ou CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HEWAGO - 2 Agents de réservation back-office H/F - CDI - (Paris (75) ou Nice (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

ITA Airways permet de relier Marseille à l’Italie

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin

Une délégation taïwanaise en tournée européenne : succès du workshop à Paris avant l’ITB Berlin
Distribution

Distribution

EDV Grand Est : Michelle Kunegel passe le relais Fabrice Poulain (Fensch Voyages)

EDV Grand Est : Michelle Kunegel passe le relais Fabrice Poulain (Fensch Voyages)
Partez en France

Partez en France

Le Gouffre de Padirac rouvre avec une programmation anniversaire

Le Gouffre de Padirac rouvre avec une programmation anniversaire
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
DestiMaG

DESTIMAG

Minecraft : un parc d'attraction va ouvrir sur le célèbre jeu vidéo !

Minecraft : un parc d'attraction va ouvrir sur le célèbre jeu vidéo !
Production

Production

Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges

Climats du Monde absorbe la hausse des surcharges
AirMaG

AirMaG

Vietnam Airlines réorganise ses opérations à Paris-Charles de Gaulle...

Vietnam Airlines réorganise ses opérations à Paris-Charles de Gaulle...
Transport

Transport

« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026

« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft : Orchestra fragilisé par l'IA et la crise du private equity ?

Travelsoft : Orchestra fragilisé par l'IA et la crise du private equity ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

En Alsace, le Domaine de Haslach entame une nouvelle vie

En Alsace, le Domaine de Haslach entame une nouvelle vie
HotelMaG

Hébergement

NH Hotels & Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris

NH Hotels &amp; Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris
Futuroscopie

Futuroscopie

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay
CruiseMaG

CruiseMaG

Cruisepro représente Corazul Cruceros sur le marché français

Cruisepro représente Corazul Cruceros sur le marché français
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)

José Martinez : "Faire d’Amplitudes une entreprise européenne, puis internationale" (Vidéo)
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias