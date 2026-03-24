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Émilie Dumont rejoint Comptoir des Voyages au poste de Directrice générale

nomination effective à partir du 7 avril 2026


Comptoir des Voyages annonce la nomination d’Émilie Dumont au poste de Directrice Générale, effective à partir du 7 avril 2026.


Rédigé par le Mardi 24 Mars 2026 à 16:08

Émilie Dumont, nouvelle directrice générale de Comptoir des voyages - Photo Comptoir
Émilie Dumont, nouvelle directrice générale de Comptoir des voyages - Photo Comptoir
ôvoyages
Émilie Dumont rejoint Comptoir des Voyages en tant que Directrice Générale.

Auparavant, elle a notamment occupé des fonctions clés chez G7. Plus récemment, elle exerçait en tant que Directrice Générale de DIGITRIPS.

« Son arrivée marque une nouvelle étape nécessaire dans la structuration de l’entreprise, qui a connu une très forte croissance au cours des trois dernières années. Émilie possède une solide expérience dans les activités de services et je me réjouis de notre future collaboration. » a indiqué Alain Capestan, Président.

Dans ses nouvelles fonctions, Émilie Dumont aura pour mission de soutenir la croissance de l’entreprise, d’accompagner sa structuration et de poursuivre les efforts d’innovation, tout en veillant à maintenir l’authenticité et la qualité de service qui caractérisent Comptoir des Voyages, précise un communiqué.

A lire aussi : Digitrips : Patrick Lemaire succède à Émilie Dumont


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