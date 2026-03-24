Émilie Dumont rejoint Comptoir des Voyages au poste de Directrice générale

Son arrivée marque une nouvelle étape nécessaire dans la structuration de l’entreprise, qui a connu une très forte croissance au cours des trois dernières années. Émilie possède une solide expérience dans les activités de services et je me réjouis de notre future collaboration.

Émilie Dumont rejoint Comptoir des Voyages en tant que Directrice Générale.Auparavant, elle a notamment occupé des fonctions clés chez G7. Plus récemment, elle exerçait en tant que Directrice Générale de DIGITRIPS. » a indiqué Alain Capestan, Président.Dans ses nouvelles fonctions, Émilie Dumont aura pour mission de soutenir la croissance de l’entreprise, d’accompagner sa structuration et de poursuivre les efforts d’innovation, tout en veillant à maintenir l’authenticité et la qualité de service qui caractérisent Comptoir des Voyages, précise un communiqué.