Tourigolf va fêter ses 30 ans à l'Ile Maurice début juin !

À l’occasion de l’arrivée du printemps, Tourigolf a organisé un événement convivial au Golf des Yvelines.



Ce « Warm Up » orchestré par Pitch & Go et qui a réuni 40 joueurs, s'annonce comme une mise en bouche avant le 27ᵉ Tournoi de l’Île Maurice, qui se déroulera du 29 mai au 7 juin 2026.



Organisé avec le soutien de partenaires majeurs tels qu’Assurever, Beachcomber, Corsair, MTPA, Orchestra et Viaxoft, cet événement réunira 130 professionnels du secteur touristique. Cette édition revêtira une dimension particulière puisqu’elle célébrera également les 30 ans de l’association.



TOURIGOLF, à l’origine de cette dynamique, fédère aujourd’hui près de 200 membres issus de l’ensemble de l’écosystème touristique : agents de voyages, tour-opérateurs, compagnies aériennes et maritimes, hôteliers, offices de tourisme ainsi que de nombreux prestataires spécialisés.

