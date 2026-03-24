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Voyages d’exception met le cap sur les "horizons du bout du monde"

Entre Antarctique, Patagonie et Polynésie


De la péninsule Antarctique aux lagons polynésiens, Voyages d’exception déploie pour 2026 et 2027 une programmation ambitieuse vers les territoires les plus reculés de la planète. Une offre qui conjugue exploration, accompagnement francophone et expertise culturelle.


Rédigé par le Mercredi 25 Mars 2026 à 10:40

Accessible depuis Ushuaia après le franchissement du passage de Drake, l’Antarctique reste l’un des territoires les plus préservés au monde - DepositPhotos.com, Steve_Allen
Accessible depuis Ushuaia après le franchissement du passage de Drake, l’Antarctique reste l’un des territoires les plus préservés au monde - DepositPhotos.com, Steve_Allen
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Voyages d’exception dévoile une collection 2026-2027 dédiée aux grandes latitudes australes, réunissant croisières et itinéraires vers certains des territoires les plus isolés du globe : Antarctique, Patagonie, Nouvelle-Zélande, Polynésie ou encore Afrique australe.

Une programmation pensée comme une invitation au voyage "d’une vie", selon les mots de Lionel Rabiet, fondateur du tour-opérateur.

Au cœur de cette offre, la péninsule Antarctique incarne l’expérience ultime.

Accessible depuis Ushuaia après le franchissement du passage de Drake, ce territoire de glace et de silence reste l’un des plus préservés au monde. Voyages d’exception y propose une expédition à bord d’un navire polaire de faible capacité, du 6 au 20 février 2027, avec un accompagnement francophone assuré par des spécialistes.

D’autres visions du "bout du monde"

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Dans le prolongement naturel de cette immersion, la Patagonie décline une autre facette du grand Sud.

Fjords chiliens, cap Horn, immensité de la pampa : plusieurs départs sont programmés entre décembre 2026 et mars 2027, à bord du MV Ventus Australis ou du MS Oosterdam.

Des conférenciers tels que Franck Ferrand ou Nicolas Tolstoï viendront enrichir l’expérience.

Plus au nord de cet axe austral, la Nouvelle-Zélande et l’Australie ouvrent la porte de ces latitudes. Une croisière de 20 jours à bord du MS Noordam, de Sydney à Auckland (28 janvier - 16 février 2027), propose de suivre les traces de James Cook, entre paysages spectaculaires et héritage maori.

La collection s’élargit également à d’autres visions du "bout du monde". En Polynésie française, les archipels des Marquises et des Tuamotu offrent une approche lumineuse et culturelle du Pacifique, tandis qu’en Afrique australe, les itinéraires combinent croisière sur le lac Kariba, safari dans le parc de Chobe et découverte des chutes Victoria.

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Tags : croisieres, voyages d'exception
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