Voyages d’exception met le cap sur les "horizons du bout du monde"

Entre Antarctique, Patagonie et Polynésie

De la péninsule Antarctique aux lagons polynésiens, Voyages d’exception déploie pour 2026 et 2027 une programmation ambitieuse vers les territoires les plus reculés de la planète. Une offre qui conjugue exploration, accompagnement francophone et expertise culturelle.



Rédigé par Laurent Guéna le Mercredi 25 Mars 2026 à 10:40

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