Pourquoi les raquettes à neige sont-elles devenues si tendance ?

Les vacances à la montagne sont souvent synonymes de plats délicieux à base de fromage, que l'on prend plaisir à éliminer au ski. Mais depuis la crise sanitaire, les raquettes à neige ont vu leur notoriété s'accroître. Aujourd'hui, leur succès est plus que jamais d'actualité. Et pour cause !

Vendredi 28 Janvier 2022

Un sport écologique



La randonnée en raquettes connaît un intérêt grandissant auprès des touristes à la montagne.L'épidémie de la Covid-19 n'est pas étrangère à un tel engouement ! En effet, les confinements successifs ont donné lieu à une véritable prise de conscience environnementale. Nous avons tous été agréablement surpris de constater à quel point la nature avait repris ses droits dans des endroits longtemps désertés. Désormais, les vacanciers sont en quête d'authenticité. Ils prônent un mode de vie plus lent et respectueux de la planète.Cela tombe bien, car les raquettes de neige cochent toutes les cases ! Sans parler de l'incontournable distanciation en période de pandémie...

Un bon moyen de découvrir la montagne hivernale Il n'en fallait pas plus que la fermeture des remontées mécaniques pendant les fêtes de fin d'année 2021 pour inciter définitivement les skieurs à tenter l'expérience.



Ludique et propice à la méditation, ce loisir de plein air permet de s'offrir des escapades sur d'épaisses couches de neige et d'explorer les grands espaces vierges sans risque de s'enfoncer. Ainsi, les adeptes des sports d'hiver ont pu s'apercevoir que la montagne apporte bien d'autres plaisirs que la glisse et la vitesse. D'ailleurs, quel bonheur d'apprécier le silence dans un cadre immaculé !



Et en observant tout autour de soi, les chances sont grandes de voir des animaux dans leur univers, loin de se douter de la présence humaine.



Une activité physique aux innombrables vertus Cette discipline procure de nombreux bénéfices, non seulement pour le corps mais aussi pour l'esprit.



En plus de travailler la puissance musculaire et favoriser la perte de poids, les raquettes à neige permettent de renforcer le cœur, améliorer l'équilibre et la coordination motrice. L'effort d'endurance associé au froid aide à augmenter la fonction cardio-respiratoire et stimule le système immunitaire. Si vous souffrez d'insomnie, une balade en raquettes garantit une nuit plus réparatrice et un sommeil de qualité. Enfin, une véritable connexion avec soi-même s'opère.



En totale osmose avec la nature, vous décompressez complètement, évacuez le stress et ressentez un profond bien-être.



Des sorties à la carte Pour vivre une aventure fabuleuse, le mieux reste de faire appel à un guide accompagnateur diplômé d'État.



Vous rêvez de faire l'ascension d'un glacier ? Vous préférez marcher sur un paisible sentier balisé ? Ou bien, la poudreuse des sous-bois vous attire ? Le professionnel vous propose un parcours personnalisé et, surtout, permet de progresser en toute sécurité, à votre rythme. Il vous invite à observer la faune et la flore de manière divertissante, vous révèle des secrets sur la géologie et des anecdotes palpitantes.



Promenades à thème guidées, sorties de nuit à la frontale, randonnées itinérantes avec une halte nocturne en refuge... les possibilités sont multiples, afin de combler toutes les envies !



Aucun apprentissage technique nécessaire La pratique des raquettes à neige n'exige aucune formation.



Tout le monde peut s'y mettre, adultes comme enfants, adeptes de trekking ou novices. Les risques de blessures graves restent infimes ! Néanmoins, les dangers sont les mêmes qu'au ski dans l'utilisation des raquettes hors-piste. En effet, la plupart des accidents sont provoqués par des avalanches. Pour se balader en toute sérénité, il suffit de suivre les itinéraires balisés qui sont tracés de façon à vous mettre à l'abri des éventuelles avalanches. Vous gardez une certaine appréhension ?



Sachez que les équipes de secours ne sont jamais bien loin des chemins balisés !



Pour conclure... Une sortie en montagne ne s'improvise pas.



Même si les raquettes de neige sont en vogue, la sécurité doit rester votre priorité. Dans le cas où vous partez plusieurs heures en solo, prenez toujours de l'eau et de la nourriture, un coupe-vent, des gants et un bonnet de rechange. Pensez aussi à vous équiper d'une carte et d'un altimètre barométrique. Indiquez à vos proches le secteur où vous allez et renseignez-vous sur la spécificité du terrain, de façon à choisir un parcours dénué de risques nivologiques.



N'oubliez pas non plus de consulter au préalable les conditions météorologiques !

