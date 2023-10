Première : Le fleuve Saint-Laurent au cœur de l’hiver boréal

Du jamais-vu pour un navire de croisière : pour la première fois au monde, pendant l’hiver 2024-2025, PONANT propose une navigation sur le fleuve Saint-Laurent englacé, à la découverte d’un Québec immaculé et des communautés innue et micmac. Époustouflant.



Rédigé par PONANT le Lundi 23 Octobre 2023

Un regard inédit sur le Québec au cœur de l’hiver boréal C’est une expérience absolument exclusive, rendue possible par les capacités technologiques du navire de haute exploration polaire, hybride électrique et propulsé au GNL, Le Commandant Charcot . Cette expédition de 13 jours a été conçue pour prendre le temps de vivre ces grands espaces où les eaux se figent en glace, où les forêts se parent d'un manteau blanc immaculé, où les aurores boréales animent le ciel.



Randonnée à pied, raquettes, ou kayak, balade en chien de traineaux ou pêche blanche : autant de possibilités pour découvrir cet environnement enchanteur et unique. Avec peut-être la chance d’observer les emblématiques caribous, élans et ours noir dans leur habitat naturel.



Célèbre pour l’hospitalité et la convivialité de ceux qui la peuplent, cette région aux mille traditions promet un voyage unique, entre accueil chaleureux et coutumes ancestrales des peuples innu à Sept-Îles et micmac à Sydney.





Québec - Île Saint-Pierre, Saint-Pierre-et- Miquelon.

À bord du navire de haute exploration polaire

Le Commandant Charcot

4 départs entre janvier et février 2025

► Découvrir les voyages



Les temps forts :

● Les sorties et débarquements avec une équipe de guides-naturalistes.

● Voyage grandeur nature à la découverte de l'hiver canadien et de ses paysages époustouflants : fjords, forêts boréales immaculées, banquise, vallées enneigées.

● La visite de villages traditionnels et les rencontres avec les communautés autochtones innue et micmac.

● La possibilité d’admirer les couleurs uniques des aurores boréales ondulant dans le ciel.

● Des activités dans un décor hivernal* : kayak, pêche blanche et dégustation de sébaste cru, traineau à chiens, rencontre avec les Innus, dégustations locales, fat bike, randonnée polaire à pied ou en raquettes, et des activités optionnelles comme l’escalade glaciaire, le canoë des glaces et le ski équestre.

● L’hospitalité et la convivialité québécoise.

● À Québec, assistez au plus grand carnaval d’hiver du monde, où décorations et sculptures de glaces et de lumières forment un spectacle féérique. (Départs du 17 et 29 janvier 2025)

● La possibilité d’assister à la mise-bas des blanchons dans les îles de la Madeleine, seul lieu au monde d’où l’on peut observer ce spectacle unique. (Départs du 10 et 22 février 2025)



*Activités soumises aux conditions météorologiques, à pré-réserver avant le départ.

● Le fleuve Saint-Laurent au cœur de l'hiver boréal :Québec - Île Saint-Pierre, Saint-Pierre-et- Miquelon.À bord du navire de haute exploration polaire4 départs entre janvier et février 2025Les temps forts :● Les sorties et débarquements avec une équipe de guides-naturalistes.● Voyage grandeur nature à la découverte de l'hiver canadien et de ses paysages époustouflants : fjords, forêts boréales immaculées, banquise, vallées enneigées.● La visite de villages traditionnels et les rencontres avec les communautés autochtones innue et micmac.● La possibilité d’admirer les couleurs uniques des aurores boréales ondulant dans le ciel.● Des activités dans un décor hivernal* : kayak, pêche blanche et dégustation de sébaste cru, traineau à chiens, rencontre avec les Innus, dégustations locales, fat bike, randonnée polaire à pied ou en raquettes, et des activités optionnelles comme l’escalade glaciaire, le canoë des glaces et le ski équestre.● L’hospitalité et la convivialité québécoise.● À Québec, assistez au plus grand carnaval d’hiver du monde, où décorations et sculptures de glaces et de lumières forment un spectacle féérique. (Départs du 17 et 29 janvier 2025)● La possibilité d’assister à la mise-bas des blanchons dans les îles de la Madeleine, seul lieu au monde d’où l’on peut observer ce spectacle unique. (Départs du 10 et 22 février 2025)

« Il n’y a pas grande place au monde où tu peux vivre le froid avec autant de chaleur. » Proverbe saguenéen





Retour sur le repérage de l’équipe en charge de façonner cet itinéraire unique 10 mars 2023. Saint-Laurent, Canada.

José Sarica, Directeur Recherche et Développement de l’expérience expédition PONANT et Emerick le Mouel, Premier Lieutenant du Commandant Charcot , sont partis explorer ces contrées captivantes pour offrir aux passagers une expérience immersive.



Quel est le but de ce repérage ?

« Le repérage est la clé pour tisser des liens forts avec les communautés locales et construire ensemble des expériences exceptionnelles. Généralement, on arrive sur place avec une idée bien précise de la zone et on revient avec un point de vue totalement différent, ce qui a été le cas pour ce repérage. »



En quoi PONANT est-il pionnier dans les voyages d’exploration du Saint- Laurent en hiver ?

« Le Commandant Charcot, grâce à sa capacité de brise-glace, suscite la curiosité et l’intérêt de la part des communautés locales qui attendent notre venue avec impatience. Au-delà d’être des pionniers, notre démarche RSE ouvre la voie à un nouveau voyage d’exploration polaire, riche de sens. »



Quelle étape sera le temps fort de cette exploration ?

« Saguenay est la pierre angulaire de ce voyage. Le Commandant Charcot sera tanké dans la banquise pendant 3 jours. Les passagers pourront directement y débarquer et vivre des expériences uniques au plus près de la nature grandiose et des coutumes ancestrales. Traineau à chiens, randonnées, pêche blanche… Saguenay est le reflet de la philosophie du Commandant Charcot. »



Quel moment est, selon vous, le plus enrichissant de ce voyage ?

« La rencontre avec le peuple innu sera un moment magique d’échanges et de découverte d’une culture peu connue, Nos passagers pourront devenir des ambassadeurs de ces peuples qui méritent d’être mis en lumière. »



Quelle est la philosophie de ce voyage ?

« Dans un environnement comme celui-ci, on se sent vivant, en pleine conscience, en émerveillement permanent. Grâce aux courtes distances entre chaque étape du voyage et des nuitées sur place, les passagers pourront prendre le temps d’explorer, de découvrir, d’écouter certains récits fantastiques… Il s’agit là d’un véritable voyage initiatique. »



À propos de PONANT Explore to inspire : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s’engage depuis 35 ans pour un tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 navires de petite capacité, dotée d’équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l’exploration est raffinée, authentique et source d’inspiration.

Plus d’informations sur : explorer pour mieux comprendre, apprendre, partager et protéger. PONANT s’engage depuis 35 ans pour un tourisme plus responsable et des voyages d’exploration porteurs de sens. La flotte sous pavillon français est composée de 13 navires de petite capacité, dotée d’équipements environnementaux dernière génération. Avec PONANT, l’exploration est raffinée, authentique et source d’inspiration.Plus d’informations sur www.ponant.com

Contact



Email : reservation@ponant.com

Téléphone : 04 91 16 16 28



Site web : www.ponant.com



Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT :04 91 16 16 28

Lu 183 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Celestyal Journey, la naissance d’une étoile Catalogne : voyage à travers les « incontournables » inscrits au Patrimoine de l’UNESCO