Primopiano Viaggi vous donne rendez-vous au Ditex 2022 Voyages de groupe en Italie

Primopiano Viaggi est un tour operator DMC réceptif spécialisé en voyages de groupes en Italie. Ce sera avec grand plaisir que nous donnons rendez-vous au Ditex aux agents de voyages et professionnels du tourisme qui souhaitent proposer l'Italie à leurs clients. L’expérience acquise depuis plus de 25 ans au service des groupes nous apporte une excellente maîtrise de notre activité. La passion du détail, la créativité, l’apport de solutions innovantes et une bonne coordination, voilà le secret de notre succès.

Rédigé par Jean DA LUZ le Vendredi 25 Février 2022

Retrouvez-nous au salon Ditex 2022 :

→ En physique les 30 et 31 mars 2022



Dénomination :

Primopiano Viaggi



Activité :

Tour Operator DMC Voyages de groupes en Italie



→ Prendre rendez-vous

Prochainement disponible en ligne.

Qui sommes-nous ? Primopiano Viaggi est un tour operator DMC réceptif spécialisé en voyages de groupes en Italie.

Notre but est de construire avec nos clients une relation durable, basée sur la collaboration et la confiance, un véritable partenariat dans lequel nous apportons nos connaissances, nos conseils et notre expertise pour créer les meilleures offres personnalisées et sur mesure, afin que chaque voyage puisse devenir une expérience unique pour les voyageurs.



Nos atouts :

● Expérience : plus de 25 années au service des groupes

● Activité : Plus de 250 groupes francophones en 2019 (soit 10.000 clients reçus)

● Salons : Nous participons chaque année aux plus grands salons professionnels en France pour venir à votre rencontre

● Garanties : Nous sommes membres de Fiavet Italie et Région Emilie-Romagne, adhérents au Fond de Garantie VACANZE GARANTITE

● Fiabilité : nos relations durables avec nos fournisseurs nous permettent de faire partir les clients en toute sécurité. Notre solidité financière favorise également la confiance de nos prestataires.

● Personnalisation : nous étudions chaque demande afin d’en faire un voyage personnalisé

● Conseil : notre service groupe vous conseille et vous guide dans le choix de votre destination et l’élaboration de votre programme, avec des suggestions pour ne pas rater les lieux incontournables et découvrir des lieux insolites et authentiques

● Disponibilité : notre réactivité dans les contacts et dans le dialogue pour rester proche des attentes des clients

● Assistance : nous restons à la disposition de nos clients 24h/24, 7j/7, avant, pendant et après le voyage



Que faisons-nous ? Nous créons des itinéraires de voyage sur mesure avec le soin d'un produit artisanal, construit selon les besoins de chaque client, avec des suggestions pour ne pas rater les lieux incontournables et découvrir les coins plus insolites et authentiques de chaque destination.



Nous sommes à votre disposition pour :

● programmations annuelles

● voyages sur mesure

● circuits à thème

● randonnées et découverte de la nature

● séminaires et incentives

● pèlerinages avec réservations de messes et audiences pontificales



Pourquoi notre participation au salon Nous participons au salon pour présenter notre société et nos produits, pour rencontrer nos clients et créer des nouvelles collaborations.

Contacter Primopiano Viaggi Lorenza BERLINI

Directrice Commercial

lorenza@primopianoviaggi.com



Téléphone :

Mobile 0039 339 6897991

Office 0039 0541 1788120



Adresse postale :

Via Silvio Sancisi 4 - 47822 Santarcangelo di Romagna



Site web : www.primopianoviaggi.com





