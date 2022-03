Appli mobile TourMaG



Professionnels du tourisme : pourquoi devriez-vous participer aux prochains salons du secteur ?

Envoyer à un ami Partager cet article

La crise sanitaire a fait bouger les lignes dans la gestion des entreprises et l’approche managériale des dirigeants. Depuis maintenant 2 ans, le métier des professionnels du voyage a indéniablement évolué. Flexibilité, innovation, réinvention, réorganisation… chacune de vos entreprises doit dorénavant répondre à de nouvelles problématiques et de nouveaux besoins. Ainsi, en quoi les salons professionnels du secteur peuvent-ils vous faire gagner en productivité ?

Rédigé par VISAMUNDI le Lundi 7 Mars 2022

Créer des synergies avec d’autres professionnels Ce premier point, a priori plutôt évident, est en réalité d’autant plus valable dans une époque où le secteur du tourisme reprend doucement son cours. Les différentes rencontres que vous pourrez faire sur les salons pourraient vous aider dans votre tâche au quotidien. En effet, certaines entreprises délivrent un service tel qu’il vous permettrait d’être proactifs, de gagner du temps dans la gestion de vos tâches et d’avoir une approche client toujours, voire encore plus, qualitative. La situation, même si les récents efforts sont prometteurs, reste sensible et très changeante. Savoir bien s’entourer professionnellement est donc la clé de votre réussite. Dans notre secteur, il s’agit aujourd’hui de redoubler de vigilance et de rigueur pour atteindre les mêmes objectifs qu’avant 2020 : satisfaire et fidéliser la clientèle.

Les salons professionnels sont également l’occasion de découvrir de nouveaux acteurs, de vous ouvrir à de nouvelles opportunités et d’en apprendre plus sur des aspects peut-être encore peu explorés par votre entreprise, comme le marketing d’influence ou encore les nouvelles pratiques concernant le télétravail.



Apprendre des retours d’expérience de chacun Depuis mars 2020, les professionnels du voyage ont été obligés de repenser leur façon de travailler, d’adopter de nouveaux outils, de nouvelles habitudes de veille (destinations, restrictions, frontières, documentation…), d’élargir leurs services… recueillir des bonnes pratiques de vos confrères et de prestataires experts du secteur ne pourrait donc qu’enrichir vos connaissances et pourquoi pas, vous inviter à revoir votre stratégie une fois le salon terminé. Certaines entreprises ont su rebondir et s’adapter pendant la crise du Covid-19. Dans la mesure du possible, ceci est une qualité précieuse lorsque l’on est dépendant d’un secteur où tout peut s’arrêter du jour au lendemain. il est donc très probable que certains entrepreneurs dans l’âme vous partagent les idées qu’ils ont eu pour maintenir leur activité hors de l’eau. Par ailleurs, sans même avoir fait preuve d’innovation ou de renouveau, il sera toujours intéressant de pouvoir discuter avec d’autres professionnels et de recueillir leur état d’esprit 2 ans après l’apparition du virus.



Comprendre où en est le marché dans une époque post-Covid

Les besoins des consommateurs ont changé, leurs envies aussi, tout comme le métier des professionnels du voyage a également évolué. Aujourd’hui, il s’agit de rassurer le voyageur, d’être en mesure de répondre aux questions qu’il pourrait avoir au sujet des conditions sanitaires et des formalités administratives à réaliser pour se rendre dans la destination de son choix. Les voyageurs professionnels ont également été freinés par la crise sanitaire et peinent à redécoller. Le télétravail s’est démocratisé, de nouvelles entreprises ont émergé, la vision des consommateurs s’est orientée vers un souhait d’une meilleure consommation : les consciences ont eu l’air de s’être éveillées lorsque la Nature a repris ses droits lors du premier confinement au printemps 2020.

Le secteur du voyage reprend petit à petit, de bonnes nouvelles sont diffusées chaque jour. L’enjeu, pour les professionnels, va donc être de bien comprendre comment relancer l’activité en fonction des nouveaux besoins et des nouvelles problématiques environnementales et sociétales. Par exemple, un certain nombre de collaborateurs peuvent sauter le pas en partant s’installer à l’étranger pour télétravail, de plus en plus de destinations proposant un visa spécial télétravail.

De plus, vous trouverez ici des conseils sur Après de longs mois perturbés par des mesures sanitaires strictes, la fermeture des frontières des pays, vivant essentiellement du tourisme pour certains, il va sans dire que le monde a changé, et que le secteur du tourisme est sans doute l’un de ceux ayant le plus souffert de la crise sanitaire.Les besoins des consommateurs ont changé, leurs envies aussi, tout comme le métier des professionnels du voyage a également évolué. Aujourd’hui, il s’agit de rassurer le voyageur, d’être en mesure de répondre aux questions qu’il pourrait avoir au sujet des conditions sanitaires et des formalités administratives à réaliser pour se rendre dans la destination de son choix. Les voyageurs professionnels ont également été freinés par la crise sanitaire et peinent à redécoller. Le télétravail s’est démocratisé, de nouvelles entreprises ont émergé, la vision des consommateurs s’est orientée vers un souhait d’une meilleure consommation : les consciences ont eu l’air de s’être éveillées lorsque la Nature a repris ses droits lors du premier confinement au printemps 2020.Le secteur du voyage reprend petit à petit, de bonnes nouvelles sont diffusées chaque jour. L’enjeu, pour les professionnels, va donc être de bien comprendre comment relancer l’activité en fonction des nouveaux besoins et des nouvelles problématiques environnementales et sociétales. Par exemple, un certain nombre de collaborateurs peuvent sauter le pas en partant s’installer à l’étranger pour télétravail, de plus en plus de destinations proposant un visa spécial télétravail.De plus, vous trouverez ici des conseils sur comment garantir un départ en voyage serein à vos clients en 2022

Proposer de nouvelles destinations à vos voyageurs Suite à la fermeture des frontières, certaines destinations n’ont pas encore envisagé de se rouvrir aux déplacements internationaux. Pour pallier ce contretemps, pourquoi ne pas vous lancer sur de nouvelles destinations ? Des pays qui viendraient s’ajouter à votre catalogue et qui vous permettraient, finalement, de capter une nouvelle clientèle. Participer aux salons professionnels vous donnerait accès à des échanges fructueux avec les exposants et les visiteurs sur les destinations du moment, celles qui se sont rouvert au tourisme et qui ont mis en place des mesures exceptionnelles pour accueillir les voyageurs etc.

Rencontrer et retrouver physiquement votre public





Pour échanger avec vous, notre agence Visamundi sera présente au Enfin, quoi de plus agréable que de renouer physiquement avec sa clientèle, ses partenaires, son réseau tout entier ? Après de longs mois privés de grands événements et de contacts tangibles, vous devez certainement vous trouver dans le même état d’esprit que le nôtre : impatient de pouvoir échanger en chair et en os, retrouver cette ambiance unique des salons, à la fois formels et informels, et retirer cette barrière, aussi pratique soit-elle, du digitale. Les rencontres en physique sont également l’occasion de pouvoir tester des produits en direct et de ressentir un feeling avec votre interlocuteur, différent de celui que suppose un échange en visio.Pour échanger avec vous, notre agence Visamundi sera présente au DITEX les 30 et 31 mars au Palais du Pharo à Marseille. Agences de voyages, tour-opérateurs, destinations, hôtels, réceptifs, nous sommes là pour vous accompagner dans votre reprise ! 🌐

Lu 220 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Holiworking et VISAMUNDI s’associent pour améliorer et faciliter l’expérience de voyage VISAMUNDI lance la Corée du sud et la Mongolie