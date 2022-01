Préparer un voyage : comment garantir un départ serein aux voyageurs ?

En tant que professionnels du tourisme, pourquoi ne pas prendre l’habitude, dorénavant, de sensibiliser et de proposer aux voyageurs de partir hors saison ? Là où, depuis des décennies, on les conseille sur “la meilleure période pour partir en Inde , en Australie ou au Cap Vert ", on trouve plusieurs avantages à proposer des séjours “en décalage” :- En opposition au tourisme de masse, on assure un séjour des plus tranquilles et des plus charmants aux voyageurs. Il est plus appréciable, en effet, de visiter l’île de Ko Phi Phi en Thaïlande lorsque les plages sont désertes plutôt que remplies de touristes.- Du fait des visites équilibrées sur toute l’année, et non pas concentrées sur une saison donnée, l’impact sur l’environnement s’en trouve réduit. Même si, l’accès aux sites touristiques est en train d’être fortement régulé, voire interdit, dans le cadre de la préservation de la nature et de son écosystème.- En proposant des séjours décalés, on propose aux voyageurs de (re)découvrir une destination qui a de la beauté à offrir toute l’année, et d'une certaine manière, on se démarque de la concurrence.Leet laétant des sujets au cœur de l’actualité, notamment dans le secteur du voyage dont les acteurs sont de plus en plus engagés, cela serait tout à fait pertinent et, nous en sommes convaincus, appréciés par un grand nombre de voyageurs.