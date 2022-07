Programmes acheteurs : 3 bonnes raisons de visiter IFTM Top Resa

Bien plus qu’un rendez-vous convivial, IFTM Top Resa apporte de nombreux avantages à ses visiteurs avec notamment la possibilité de :



● s’informer sur l’industrie du tourisme, grâce aux présentations des nouveautés et des tendances, des nouvelles politiques d’achats et les nouveaux outils, mais il offre également la possibilité aux agents de voyages de participer à des formations.

● accélérer son business : en rencontrant les exposants lors de rendez-vous ciblés et de se connecter avec l’ensemble des professionnels du tourisme.

● d’entretenir et développer son réseau, en rencontrant de nouveaux fournisseurs, en échangeant avec les acteurs clés de la profession. Les programmes de rendez-vous d’affaires sont renforcés cette année et les acheteurs accompagnés lors de la prise de rendez-vous.