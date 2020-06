Provence Verte et Verdon Tourisme Une Provence Inattendue

Un territoire de 43 communes dans l’arrière pays varois. Une centrale de réservation pour des groupes ou des individuels pour un séjour réussi clés en main ou à la carte. La destination est labellisée Vignobles & Découvertes et fait partie de Villes Sanctuaires de France.



Dénomination :

Provence Verte & Verdon Tourisme



Date de création :

1995



Garantie :

Groupama



Immatriculation :

IM 083 100045





• Pour réserver votre hébergement.

• Pour programmer et organiser vos visites, excursions, circuits et séjours en Provence.



Simplifiez vos démarches, optez pour un service sur mesure et un interlocuteur unique.



Un territoire riche en couleurs, en découvertes et en savoir-faire mais qui vous protège de la foule. Ici, il fait bon prendre son temps, ne rien faire est aussi une activité tout comme les grands moments de convivialité en famille, entre amis ou simplement avec la nature.





Un séjour romantique cela vous dit ?



• Au cœur des 5 éléments

à partir de 157€/personne



Vous êtes accueillis dans un hébergement hybride, entre yourte et cabanon en pierres sèches, planté dans le cœur boisé d'un jardin de Provence. Tout le confort est assuré : grand lit 2 personnes, jolie déco, cheminée pour les soirées cocooning, bain bouillonnant à l'intérieur, cabine avec douche, lavabo et toilettes sèches écologiques. Une belle terrasse avec son salon de jardin vous attend pour les petits déjeuners et les soirées de printemps, et une cuisine d’extérieur est à votre disposition. Ne manquez pas aux heures chaudes d'essayer la piscine (hors-sol).





Horaires : 9h-12h00 / 14h-17h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Service Groupes : Jessica

groupes@provenceverteverdon.fr

Tel : +33 (0)4 94 72 88 23



Service Individuels : Alysson

vacances@provenceverteverdon.fr

Tel : +33 (0)4 94 72 88 22



Adresse postale : Carrefour de l’Europe – 83170 BRIGNOLES



Site web : www.provenceverteverdon.fr



9h-12h00 / 14h-17hDu lundi au vendrediFrançais - AnglaisJessicaTel : +33 (0)4 94 72 88 23AlyssonTel : +33 (0)4 94 72 88 22Carrefour de l’Europe – 83170 BRIGNOLES

