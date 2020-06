Quatorzaine en Outre-Mer : les EDV montent au créneau

Alors que les destinations européennes et les Antilles anglophones annoncent leur ouverture imminente, " les départements d’outre-mer demeurent contraints par l’interdiction des voyages, sauf raison impérieuse : le nombre des vols est limité, comme celui des passagers par vol (dans le sens métropole - DOM) et les voyageurs sont soumis au régime de la quatorzaine ", soulignent Les Entreprises du Voyage dans un communiqué.



Une situation que dénonce le syndicat, ajoutant que " le manque de visibilité sur l’ouverture devient très inquiétant ".



Et pourtant, le tourisme représente plus de 10% du PIB en Guadeloupe, Martinique, à Saint-Martin et la Réunion (contre 7,5% en métropole) et génère des dizaines de milliers d’emplois.



" Une annonce de levée de quatorzaine qui ne serait faite qu’après les élections municipales serait trop tardive pour cet été car les vacances long-courrier et les déplacements professionnels s’anticipent et se préparent à l’avance ", ajoute Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage.



Les Antilles et la Réunion ratent l’occasion d’être les seules destinations touristiques long-courrier accessibles cet été, tout en répondant à la demande du gouvernement de privilégier des vacances en France ".