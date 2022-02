Appli mobile TourMaG



Que couvre la garantie annulation pour "toutes causes justifiées" ?

Depuis des années les courtiers et les assureurs n’ont eu de cesse de faire continuellement évoluer leurs garanties. Ils cherchent à rassurer le client, à lui proposer plus de confort et moins d'incertitudes. Celles-ci s’adaptent à l’actualité mais également aux besoins des clients. Souvenons-nous d’un temps où les garanties annulation couvraient seulement les maladies accidents décès et quelques autres motifs restreints …

Rédigé par ASSUREVER le Dimanche 20 Février 2022

A ce titre, les assureurs ont fait évolué leurs garanties en permettant l'annulation pour toutes les causes pouvant être justifiées, mais quels sont exactement les motifs concernés ? Depuis quelques années, la "toutes causes justifiées", ou "tout sauf" est devenue une garantie d’annulation incontournable des contrats d’assurances et il est aujourd’hui « normal » de la voir apparaître sur les conditions et bien que très souvent utilisée, en connaissons nous réellement la portée ?

Comment définir simplement cette garantie ? Comment déterminer si le motif de notre client entre dans le cadre de la garantie ? Cela repose sur 4 principes qui sont : - Indépendant de ma volonté

- Imprévisible

- Qui m’empêche de voyager

- Que je peux justifier



Il est alors possible d’entrevoir le champs d’application de cette garantie, qui regroupe une multitude de motifs. Comprenez alors qu’il est impossible de tous les lister, les Conditions Générales et Spéciales des contrats ressembleraient à des annuaires téléphoniques (cette référence parlera aux moins jeunes d’entre nous).



Ainsi nul besoin de douter ! lorsque votre client vous appelle, si son motif répond à ces 4 questions, alors il sera couvert !



Un bouchon sur l’autoroute ? Couvert ! Une modification de congés payés ? Couvert ! Une météorite qui s’écrase sur sa maison ? Couvert ! La liste est longue et non exhaustive !



Outre la multiplication des motifs couverts en annulation, cette garantie a aussi permis de pouvoir couvrir et lier sur un même contrat d’assurance des groupes d’amis ou des personnes sans lien de parenté. Un vrai argument de vente en agence de voyages !



En complément, et face à la montées des enjeux géopolitiques et climatiques, cette garantie s’est également vu s’étoffer de couverture contre les attentats et les catastrophes naturelles à destination (dans un délai plus ou moins grand selon les contrats).



La TCJ (appelons-la par son petit nom) représente bien la volonté des assureurs d’offrir toujours plus de services à leurs clients, par la montée en gamme des garanties et la simplification des contrats d’assurance.



Vous voilà maintenant armé face à l’imprévisible et le client bien mieux couvert qu’auparavant !



