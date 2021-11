Appli mobile TourMaG



Quels pays recommander à vos voyageurs pour les fêtes de fin d’année ?

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Alors que l’automne avance et que Noël pointe le bout de son nez, les destinations favorites des voyageurs rouvrent leurs frontières au fur et à mesure… il est temps de penser aux vacances d’hiver ! Point sur les destinations ouvertes et accessibles pour célébrer Noël et le réveillon.

Rédigé par Alexia Duclaud le Mardi 16 Novembre 2021

Pour améliorer son chasse-neige et découvrir une nouvelle culture sports d’hiver. Outre nos célèbres chaînes des Alpes et des Pyrénées, les voyageurs peuvent également profiter d’autres montagnes européennes :



L’Autriche : Pour apprécier la magie de l’hiver autrichien, en ville ou en pleine nature, toute personne entrant en Autriche doit présenter l'un de ces trois documents, traduit en anglais ou en allemand :

- Résultat test COVID-19 négatif : présentation d’un test PCR datant de moins de 72h OU un test antigénique datant de moins de 48h

- Un certificat de vaccination complète

- Une preuve d’infection passée : un voyageur peut entrer en Autriche pendant 180 jours après une infection par le SRAS-CoV-2. La preuve d'anticorps neutralisants est valable 90 jours à compter de la date du test.



Si la présentation d’aucun de ces documents n’est possible, le voyageur devra passer un test PCR ou antigénique dans les 24h suivant son arrivée en Autriche. Il doit également s’inscrire numériquement afin d’obtenir une autorisation préalable au voyage et doit présenter une preuve (numérique ou papier) à la frontière.



La Slovénie : Tous les voyageurs arrivant en Slovénie par avion ou bateau doivent remplir le formulaire “Digital Passenger Locator Form” afin de se soumettre aux modalités du dispositif « GVT » (Guéri, Vacciné, Testé). Les voyageurs non vaccinés doivent avoir un résultat de test COVID-19 négatif et doivent le faire au maximum 72h avant leur arrivée en Slovénie. Les voyageurs qui subissent un test antigénique, eux, doivent le réaliser 48h avant leur arrivée. Aucune mise en quarantaine n’est imposée à l’arrivée.



La saison hivernale rime souvent avec. Outre nos célèbres chaînes des Alpes et des Pyrénées, les voyageurs peuvent également profiter d’autres: Pour apprécier la magie de l’hiver autrichien, en ville ou en pleine nature, toute personne entrant en Autriche doit présenter l'un de ces trois documents, traduit en anglais ou en allemand :: présentation d’un test PCR datant de moins de 72h OU un test antigénique datant de moins de 48h: un voyageur peut entrer en Autriche pendant 180 jours après une infection par le SRAS-CoV-2. La preuve d'anticorps neutralisants est valable 90 jours à compter de la date du test.Si la présentation d’aucun de ces documents n’est possible, le voyageur devra passer un test PCR ou antigénique dans les 24h suivant son arrivée en Autriche. Il doit également s’inscrire numériquement afin d’obtenir une autorisation préalable au voyage et doit présenter une preuve (numérique ou papier) à la frontière.: Tous les voyageurs arrivant en Slovénie par avion ou bateau doivent remplir le formulaireafin de se soumettre aux modalités du(Guéri, Vacciné, Testé). Les voyageurs non vaccinés doivent avoir un résultat de test COVID-19 négatif et doivent le faire au maximum 72h avant leur arrivée en Slovénie. Les voyageurs qui subissent un test antigénique, eux, doivent le réaliser 48h avant leur arrivée. Aucune mise en quarantaine n’est imposée à l’arrivée. L’Inde : Les personnes non-vaccinées, ou ne présentant pas un schéma complet de vaccination, devront réaliser un test dès leur arrivée à l’aéroport. Si le résultat est négatif, elles seront invitées à rester en quarantaine pendant 7 jours. Elles devront passer un nouveau test le 8e jour et veiller simplement à leur état de santé les 7 jours suivants si le résultat est bien négatif. Les personnes testées positives seront obligatoirement dirigées dans un établissement dédié et mises en quarantaine.

Pour apprécier et s’imprégner de l’esprit de Noël Si certains préfèrent découvrir les marchés de Noël français, d’autres choisissent de profiter de cette joyeuse ambiance hors de la France, notamment dans les pays suivants :



L’Islande : L’hiver est la saison idéale pour observer les aurores boréales en Islande. Pour avoir la chance d’apercevoir cet incroyable phénomène naturel, tous les voyageurs sont astreints à un pré-enregistrement sur le site islandais de la Direction de la santé. Un certificat de vaccination complète est obligatoire pour les personnes vaccinées et les voyageurs non vaccinés arrivant doivent passer un test COVID-19 à leur arrivée et s'auto-mettre en quarantaine pendant 5 jours dans une installation de quarantaine officielle s'ils ne disposent pas d'une installation adéquate pour subir une quarantaine à domicile. Au jour 5 de la quarantaine, les voyageurs doivent subir un test de dépistage du COVID-19 et mettre fin à la quarantaine avec un résultat de test négatif.



La Finlande : En cas de vaccination complète, il est possible d’entrer librement en Finlande, sans test ni quarantaine. En cas de non-vaccination ou d’une vaccination incomplète, et en l’absence de contamination au COVID-19 depuis moins de six mois, il est également possible d’entrer en Finlande, à condition de présenter un test PCR négatif de moins de 72h. Les voyageurs non vaccinés doivent également remplir un formulaire de voyage obligatoire avant de quitter la France. Alors seulement le pays du Père Noël pourra leur être accessible !



New-York : Qui n’a jamais rêvé de passer les fêtes de fin d’année dans la “ville debout”, aux mille lumières, aux décorations magiques et à l’arbre de Noël géant trônant au Rockefeller center ? Depuis le 8 novembre 2021, ce rêve pourra (re)devenir réalité ! Pour cela, les voyageurs de 18 ans et plus devront obligatoirement présenter une preuve de vaccination complète pour être autorisés à embarquer. Par ailleurs, tous les voyageurs devront remplir, avant de voyager, une attestation relative à leur statut vaccinal et à l’obligation de test. En outre, la présentation d’un test virologique négatif au COVID-19 (PCR ou antigénique) réalisé moins de 3 jours avant le voyage restera obligatoire pour tous les voyageurs vaccinés.

Pour des vacances d’hiver au soleil destinations ensoleillées pour profiter de leurs vacances d’hiver. Les continents asiatiques, africains, ainsi que l’Amérique du sud ou les Caraïbes sont tout à fait propices à ce type de voyage.



Cap Vert : La présentation du pass sanitaire européen est autorisé, et un test PCR est requis pour les personnes non vaccinées, avec résultat négatif, moins de 72h avant l’embarquement, ou d’un test antigénique, avec résultat négatif, moins de 48h avant l’embarquement. Aucune mise en quarantaine n’est requise. Un formulaire de voyage à remplir est également obligatoire avant de quitter la France pour les voyageurs non vaccinés.



Costa Rica : Pour profiter de la “PURA VIDA”, les voyageurs devront solliciter la délivrance d’un pass sanitaire, dénommé “pase de salud”. La demande s’effectue en ligne dans les 72h qui précèdent le départ. Les voyageurs ne sont pas tenus de fournir la preuve d'un résultat négatif au test COVID-19 lorsqu'ils voyagent au Costa Rica et aucune mise en quarantaine n’est requise.



Thaïlande : Depuis le 1er novembre, le pays du sourire a rouvert ses frontières aux voyageurs ! Pour profiter de la richesse de ce pays, les voyageurs doivent disposer d’un document appelé



Ceux qui n’ont pas encore reçu de vaccination complète, ou qui ne possèdent pas de certificat de vaccination complète, seront soumis à une quarantaine de 10 jours en cas d’arrivée par voie aérienne. Ils devront ensuite subir 2 tests COVID-19 RT-PCR pendant leur quarantaine, le premier à l'arrivée et le second les jours 8-9.



Les voyageurs non vaccinés arrivant par voie terrestre doivent se mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée. Les voyageurs devront subir 2 tests COVID-19 RT-PCR pendant leur quarantaine, le premier à l'arrivée et le second les jours 12-13.



Enfin, les voyageurs non vaccinés devront obligatoirement remplir un formulaire de voyage avant de quitter la France. De nombreux voyageurs sont attirés par lespour profiter de leurs vacances d’hiver. Les continents asiatiques, africains, ainsi que l’Amérique du sud ou les Caraïbes sont tout à fait propices à ce type de voyage.: La présentation du pass sanitaire européen est autorisé, et un test PCR est requis pour les personnes non vaccinées, avec résultat négatif, moins de 72h avant l’embarquement, ou d’un test antigénique, avec résultat négatif, moins de 48h avant l’embarquement. Aucune mise en quarantaine n’est requise. Un formulaire de voyage à remplir est également obligatoire avant de quitter la France pour les voyageurs non vaccinés.: Pour profiter de la, les voyageurs devront solliciter la délivrance d’un pass sanitaire, dénommé. La demande s’effectue en ligne dans les 72h qui précèdent le départ. Les voyageurs ne sont pas tenus de fournir la preuve d'un résultat négatif au test COVID-19 lorsqu'ils voyagent au Costa Rica et aucune mise en quarantaine n’est requise.: Depuis le 1er novembre, le pays du sourire a rouvert ses frontières aux voyageurs ! Pour profiter de la richesse de ce pays, les voyageurs doivent disposer d’un document appelé « Thailand Pass » (ex Certificate of Entry, ou COE), l’une des alternatives mises en place pour faciliter les entrées aériennes en Thaïlande depuis le début de la crise de Covid-19. Un certificat de vaccination complète réalisé au moins 14 jours avant la date du départ est également obligatoire. De plus, les voyageurs seront soumis à une nuit de quarantaine dans un hôtel certifié par le gouvernement thaïlandais et devront passer leur test COVID-19 RT-PCR le jour 12 avant de mettre fin à la quarantaine.Ceux qui n’ont pas encore reçu de vaccination complète, ou qui ne possèdent pas de certificat de vaccination complète, seront soumis à une quarantaine de 10 jours en cas d’arrivée par voie aérienne. Ils devront ensuite subir 2 tests COVID-19 RT-PCR pendant leur quarantaine, le premier à l'arrivée et le second les jours 8-9.Les voyageurs non vaccinés arrivant par voie terrestre doivent se mettre en quarantaine pendant 14 jours à leur arrivée. Les voyageurs devront subir 2 tests COVID-19 RT-PCR pendant leur quarantaine, le premier à l'arrivée et le second les jours 12-13.Enfin, les voyageurs non vaccinés devront obligatoirement remplir un formulaire de voyage avant de quitter la France.

Lu 137 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Thaïlande : les voyageurs vaccinés provenant de France seront exemptés de quarantaine dès le 1er novembre Inde : les voyageurs vaccinés provenant de France seront exemptés de quarantaine dès le 25 octobre