RESANEO : Vols en exclusivité cet été et nouveaux contenus NDC

● La Tunisie au départ de Paris avec Nouvelair et Smarwings



Avec notamment du Paris / Djerba, les lundis du 04/07 au 05/09 et du Paris / Djerba, les mercredis du 06/07 au 07/09 sur Nouvelair. Ainsi que des vols supplémentaires en Paris / Djerba les 05 et 07/07 avec Smartwings.



Sans oublier Paris / Tunis, les mardis et jeudis Du 03/07 au 11/09 et Paris / Monastir, les mardis et jeudis du 03/07 au 11/09 avec Nouvelair.



● La Turquie au départ de Nantes, Lyon et Paris.



Volez de Nantes à Antalya, les lundis du 04/07 au 05/09 et de Lyon sur Antalya, les lundis du 18/07 au 29/08 avec Tailwind Airlines. Mais également de Marseille vers Antalya, les lundis du 06/06 au 12/09 avec Sunexpress.



Choisissez Paris / Antalya, les mercredis du 08/06 au 07/09 sur Sunexpress ou Paris / Antalya, les mardis du 05/07 au 13/09 avec Turkish Airlines.