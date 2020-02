RESANEO présente ses atouts pour les pros

On parle souvent de nouveautés, et à ce sujet RESANEO n’est pas en reste, mais il existe des solutions qui permettent aux agents de voyages d’offrir facilement un service optimum à leurs clients. Il est parfois judicieux de se les remettre en mémoire. Avec la possibilité de panacher toutes les compagnies et ses branded fares RESANEO propose une offre complète aux AGV. Il suffit d’un un simple coup d’œil pour accéder aux conditions des tarifs Classic, Smart et VIP et proposer le vol adapté au voyageur. Ces services existent depuis près de deux ans et sont en constante amélioration.

Les agences au cœur de notre engagement RESANEO met son expertise au service des agences de voyages depuis 2012.

Cette étroite collaboration entre professionnels du voyage permet à la centrale 100 % transport d’offrir des services exclusifs et de les améliorer sans cesse.



Parmi ces derniers le panachage entre toutes les compagnies et les branded fares sont de véritables atouts pour la vente de l’aérien.

Le panachage des compagnies Avec Resaneo il est possible de panacher toutes les compagnies. Par exemple prendre son vol aller sur une lowcost ou un charter et son retour avec une compagnie régulière traditionnelle. De la même manière on peut combiner de l’aérien et du train.

Tout ce qui est possible est proposé, l’agent de voyages a toutes les informations sous les yeux et n’a plus qu’à faire son choix.



De plus sur la page de résultat de recherche du vol retour, Resaneo, le cas échéant, lui propose soit le meilleur tarif existant, soit le trajet le plus rapide, soit de revenir sur la même compagnie. La profusion d’informations peut surprendre mais la visualisation est extrêmement claire.

Les Branded Fares toujours plus complètes L'agence de voyages visualise sur une seule page les conditions du billet et propose au voyageur l'offre vraiment adaptée à ses besoins.

L'autre avantage non négligeable est qu'avec cette plus grande autonomie l'agence gagne du temps en n'ayant plus besoin de contacter le plateau.



Enfin, ces offres permettent au vendeur de réserver des prestations additionnelles comme les bagages ou les sièges directement lors de la réservation.

Forte de toutes ces informations, l'agence est rassurée et peut jouer pleinement son rôle de conseil en donnant à ses clients des renseignements pertinents.



Concrètement si l'agence a vendu un tarif Smart et son client la rappelle pour modifier son retour. Dans ce cas, il suffit au vendeur de faire une nouvelle recherche du tarif Smart sur la nouvelle date et de calculer la différence de prix pour le proposer à son voyageur.

Si ce dernier donne son accord, l'agence va dans son suivi de commande pour faire une demande de modification et nos experts lui confirmeront par retour sa nouvelle réservation.





Les trois gammes de prix et de services associés sont les :



• Classic : Un billet pour lequel les conditions de la compagnie s’appliquent et sur lequel on peut adjoindre le choix du siège et des bagages.



• Smart : Le billet pour lequel le bagage en soute et le choix d’un siège standard sont compris. De plus, la modification des dates à plus de 72h du départ sur la même compagnie est incluse hors la différence tarifaire avec le nouveau billet.



• VIP : Il comprend les mêmes services que le Smart avec en plus la possibilité de modifier l’itinéraire. Seule la différence tarifaire constatée sur le site de RESANEO sera appliquée. Si l’agence a besoin d’aide elle pourra appeler le plateau de RESANEO.

Toujours plus de transparence et d’informations Resaneo ne cache pas d’informations à ses agences, les grilles de frais sont visibles sur le site, les informations bagages pour toutes les compagnies également ainsi que nombre d’autres astuces indispensables au quotidien de l’agent de voyages.

Et très bientôt, des nouveautés pour améliorer l’expérience de vente et le confort de navigation.

