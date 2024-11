RSE : les partenaires "affaires" du GIE ASHA audités

Le tout, ajoute-t-elle, a permis à CDS « d’enrichir sa réflexion autour de la RSE et de renforcer notre programme « Switch for Green », de pouvoir les affiner et de confirmer leur alignement avec nos objectifs 2024-2025. » Et, de plus, « cet exercice nous a mis en condition réelle pour une future certification. »



Elle tient toutefois à rappeler que « la RSE n’est pas quelque chose de nouveau pour CDS et que tous ses différents services l’ont intégré dans leur métier. » Avant de préciser : « En 2022, nous avons voulu montrer que l’on prenait très au sérieux la RSE en nommant une personne en interne pour la centraliser et la gérer, c’est la mission que j’ai acceptée. » Maeva Etheve insiste : « On ne veut pas voir la dimension RSE comme des actions supplémentaires. Cela va de pair avec nos actions du quotidien. »



Pour Selectour, ce n’est qu’une première étape :



« Nous voulons élargir le périmètre pour embarquer plus de monde dans cette démarche . » Autre sujet : « Une réflexion est en cours sur l'intégration de la RSE dans les référencements de partenaires, transporteurs, hôteliers. On ne va pas substituer la dimension économique des référencements à la dimension RSE, mais je pense qu'il y a une place pour l’intégrer. »



Ce qui ne va pas se faire immédiatement : « La RSE, conclut Guillaume De de Gouttes, ce n’est pas un sprint mais un marathon. On s’inscrit dans la durée. »