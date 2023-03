Appli mobile TourMaG



Rallye Aïcha des Gazelles : Armelle et Cindy prennent le départ ! TourMaG.com soutient l'équipage 600

En 2023, TourMaG.com soutient à nouveau Armelle Medard Lang, habituée du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, qui concourt pour la 11e fois ! Cette année, elle sera accompagnée de Cindy Dehail, avec laquelle elle forme l'équipage 600, dans la catégorie E-Gazelle Innovation.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 9 Mars 2023

32e édition du Rallye Aïcha des Gazelles a été donné à Nice, samedi 4 mars 2023. Mais la première étape de la course, dans le désert marocain, démarre ce jeudi 9 mars !



Pour la 11e fois, Armelle Medard Lang s'est lancé le défi de participer à cette course, en partenariat avec TourMaG.com.



Elle est accompagnée cette année par Cindy Dehail, qui fait ses premiers pas dans la compétition, à bord d'un véhicule électrique !



Car Cindy est une femme engagée. Lorsqu'elle a proposé à Armelle de faire le Rallye à ses côtés, « différemment », pour éveiller les consciences, c’est assez naturellement que cette équipe a vu le jour,



l'équipage 600. Toutes deux souhaitent



Une course d’orientation et non de vitesse Pour rappel, le Rallye Aïcha des Gazelles est une course d’orientation et non de vitesse. Exit les GPS, téléphones ou autres moyens de communication.



Les participantes se dirigent à l’aide d’une boussole, d’un compas, d’une règle et d’une carte et font appel à leur bon sens, à leur analyse du terrain.



Libres de choisir leur parcours, elles relèvent chaque jour ce défi : analyser la carte avec des coordonnées géographiques, appréhender les difficultés du terrain et choisir le parcours le plus court possible.



Ces « gazelles » venues d’horizons différents vont se lancer sur les pistes et défier les paysages grandioses du sud marocain. Le parcours 100% hors pistes est réactualisé chaque année.

Les Gazelles sur la ligne de départ 45,8 kilomètres pour un tracé idéal à 45 kilomètres, elles étaient sur la ligne ce matin, prêtes à tout donner !



Au programme du jour : les dunes de Merzouga.



Entre le CP1 et le CP2 (les balises, quoi !), elles se sont écartées du tracé idéal... Mince ! Mais en regardant de plus près le tracé de leur parcours en live, on peut comprendre pourquoi.



Vous pouvez suivre nos Gazelles 600 sur « Le Live ».



Elles avaient devant elles un relief cassant, qu’elles ne pouvaient pas franchir avec le véhicule ! Elles avaient donc prévu de s’écarter à mi-chemin afin de s’engager dans la passe et de traverser pour aller chercher le CP2.



Elles ont donc fait quelques mètres en plus, mais gagné en temps pour pouvoir aller taper tous les CP avant leur fermeture…



C'est à 18h30 qu'elles sont rentrées au bivouac avec leurs 7 CP en poche !



Une gazelle est allée au poste de contrôle pour faire valider leurs balises, l’autre est allée faire le plein du véhicule. Ensuite, elles ont pris leur barda pour la nuit (duvets, tentes, nécessaire de toilette, tenue du lendemain, etc.) et monté la tente.



Puis, elles ont ramené le véhicule au parc auto où il sera contrôlé par les mécaniciens et chargé. Et ce, en seulement une heure, car après interdiction de retoucher la voiture jusqu’au lendemain !



Ainsi, après un excellent Prologue où nos gazelles ont parcouru, elles étaient sur la ligne ce matin, prêtes à tout donner !Au programme du jour :Entre le CP1 et le CP2 (les balises, quoi !), elles se sont écartées du tracé idéal... Mince ! Mais en regardant de plus près le tracé de leur parcours en live, on peut comprendre pourquoi.Elles avaient devant elles un relief cassant, qu'elles ne pouvaient pas franchir avec le véhicule ! Elles avaient donc prévu de s'écarter à mi-chemin afin de s'engager dans la passe et de traverser pour aller chercher le CP2.Elles ont donc fait quelques mètres en plus, mais gagné en temps pour pouvoir aller taper tous les CP avant leur fermeture…C'est à 18h30 qu'elles sont rentrées au bivouac avecUne gazelle est allée au poste de contrôle pour faire valider leurs balises, l'autre est allée faire le plein du véhicule. Ensuite, elles ont pris leur barda pour la nuit (duvets, tentes, nécessaire de toilette, tenue du lendemain, etc.) et monté la tente.Puis, elles ont ramené le véhicule au parc auto où il sera contrôlé par les mécaniciens et chargé. Et ce, en seulement une heure, car aprèsLa journée s'est achevée par un débriefing et un moment de détente avant le dîner avec les autres équipages. Même si la journée n'a pas été trop difficile, elles se seront sans doute couchées tôt pour être en forme demain !

