Reconfinement : les EDV dévoilent leur plan d'action

l’accès à la formation pendant le temps non travaillé des collaborateurs en activité partielle afin de réduire les pertes de compétences. Ces formations seront gratuites et faciles d’accès

à l’évolution de nos professions avec, notamment, une stratégie de digitalisation et des schémas concrets de sortie de crise.



Nous anticipons l’évolution des comportements des voyageurs d’affaires et de loisirs et la définition d’un plan de relance parce que la pandémie aura une fin et l’envie et le besoin de voyager reviendront

Mais les Entreprise du Voyage mettent également des actions de leur côté, notamment une offre d’aides spécifiques d’accompagnement sur le plan managérial et psychologique et de l’aide à la prise de décision, à leur charge.Le syndicat propose donc une cellule d’assistance psychologique des chefs d’entreprises et des salariés, avec AXIS MUNDI, assurée par des coachs, psychologues et professionnels de santé sur des problématiques personnelles et professionnelles, consécutives à la crise de la COVID 19. Chaque adhérent chef d’entreprise et ses salariés pourront y faire appel dans la plus stricte confidentialité.Mais aussi, après que des chefs d’entreprises ont exprimé le besoin de pouvoir échanger avec leurs homologues pour partager les projets de prise de décisions avec le recul ou la hauteur nécessaires.Il est donc possible d’être mis en relation, de façon confidentielle, avec un chef d’entreprise volontaire pour donner des conseils. Il suffit d'envoyer un mail à Valérie BONED avec la mention pour objet « prise de décision » avec les grandes lignes de vos besoins : v.boned@entreprisesduvoyage.org De plus, avec le FNE et l’OPCO Mobilités, les EDV renforcent "".Enfin, le syndicat travaille avec la Direction Générale des Entreprises (Bercy) "".Pour rappel, des visioconférences sont programmées régulièrement. La prochaine aura lieu le mercredi 18 novembre de 16h à 17h15 pour faire le point sur l'activité des EdV et les aides de l'Etat.