Réduction des acomptes : Les jeux sont-ils faits ?

Ceux qui protègent le prépaiement doivent le limiter, et ceux qui ne le protègent pas peuvent aller de l'avant.



Je crains que cette mesure ne fragilise encore plus les intermédiaires et que seuls les plus gros survivent.



À long terme, une plus grande concentration exposera davantage les fonds de garantie à des catastrophes macroéconomiques telles que l'insolvabilité de Thomas Cook. Les mesures proposées manquent de cohérence,

Nous pouvons toujours augmenter les garanties et les certitudes des consommateurs pour les voyages à forfait, mais le produit devient de plus en plus cher, ce qui fait que de moins en moins de voyageurs achètent un forfait.



Au final, le consommateur n'est pas mieux protégé, mais il l'est de moins en moins,

Si un tel texte passe, ce serait le monde est à l'envers, d'après le président de l'EGFATT." a expliqué Mark De Vriendt, président d'EGFATT.Pourtant une récente étude demandée par des parlementaires néerlandais est venue éclairer sur l'impact (catastrophique) que pourrait avoir ce genre d'initiative." estimait alors Walter Schut, le directeur adjoint de l'ANVR, l'équivalent des EDV aux Pays-Bas.