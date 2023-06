Acomptes : Jean-Baptiste Lemoyne part en croisade à Bruxelles ! 🔑

TourMaG.com - Vous abordez la question du tourisme de masse. Dans les années 60 et 70, nous avons structuré et accompagné l'émergence du tourisme populaire et de masse. Depuis nous avons abandonné cette gestion au secteur privé. Alors que notre société devient de plus en plus une société de loisir, le gouvernement ne devrait-il pas se réapproprier la structuration du secteur, au lieu de la laisser à des acteurs comme Airbnb ?



Jean-Baptiste Lemoyne : Plusieurs choses, ma thèse étant que le gouvernement et les pouvoirs publics ne peuvent pas se désintéresser du tourisme, quand bien même, ce dernier est largement privé.



Il y a un besoin d'organisation, d'où le projet du Comité de Filière Tourisme, avec différentes commissions, pour aboutir sur une feuille de route.



Le besoin de régulation est réel, par rapport aux enjeux actuels.



J'entends dans votre question des mots comme tourisme de masse ou Airbnb. J'aimerais préciser que des endroits sont confrontés ponctuellement à du sur tourisme, nous devons apporter une réponse adaptée à ce lieu ou site localisé.



Nous ne devons pas généraliser, en disant que nous sommes en France dans une situation de sur tourisme.



En France, nous avons suffisamment connu les impacts négatifs et ravageurs du non-tourisme, lors des confinements, voire du sous-tourisme au moment de relancer la machine, pour dire que nous serions aujourd'hui en sur tourisme.



Nous devons raison garder.



Les professionnels du tourisme ont une grande force : ils savent gérer les flux. J'en parlais encore récemment avec Rodolphe Delord du Zoo de Beauval. Le président directeur général de l'établissement sait gérer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.



De plus la crise sanitaire a été un accélérateur pour l'adaptation de nos comportements. Nous avons pris l'habitude de réserver en ligne ou préserver nos activités.



Je suis plutôt optimiste sur la capacité à canaliser et organiser les flux touristiques, pour réduire les externalités négatives et les nuisances. Le tourisme doit se faire dans le respect des populations, des paysages, sinon nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis.



Pour Airbnb, il faut sans doute réfléchir à des mesures, notamment sur les zones les plus en tension.



Nous avons un problème lorsque les habitants ne peuvent plus vivre chez eux, comme à Venise ou Barcelone, alors que dans un territoire comme l'Yonne, Airbnb a apporté une solution à la disparition d'une hôtellerie indépendante.



Les meublés sont dans certains secteurs de la France de véritables réponses à un besoin. Nous devons nous assurer de la mixité d'usage et non pas tendre vers une uniformisation, en faveur d'Airbnb ou d'autres acteurs.