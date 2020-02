Régime de TVA des locations de yachts : coup d’arrêt à la réfaction de 50% des loyers

o S'agissant des navires dotés « d'un système d'identification automatique conforme aux normes techniques et de performance fixée au chapitre V de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) », l’évaluation s’effectue à partir des données enregistrées par ce système d’identification automatique. En effet, « les données enregistrées par ce système sont présumées probantes et ne peuvent être remises en cause par l'administration qu'en cas de fraude portant sur ce système » (BOI-TVA-CHAMP-20-50-30 n°40).



o S’agissant des navires qui ne sont pas dotés d’un tel système d’identification, la nouvelle doctrine administrative distingue le traitement applicable selon que la longueur hors-tout du navire est inférieure ou supérieure à 15 mètres.

– Pour les navires d’une longueur hors-tout inférieure à 15 mètres, l'évaluation peut résulter :

• Des termes du contrat de location ou

• Des données consignées dans le journal de bord en apportant la preuve de la sortie du navire des eaux territoriales communautaires.

– Pour les navires dont la longueur hors-tout est égale ou supérieure à 15 mètres, l'évaluation est effectuée à partir de toute donnée technique permettant d'établir la durée réelle passée en dehors des eaux territoriales communautaires.