René-Marc Chikli : "Dans 50 ans, le SETO sera toujours indépendant"

C'est au moins aussi marquant que le 11 septembre 2001, parce qu'en septembre 2001, le "no fly zone" n'a peut-être duré qu'un mois mais ses conséquences, cela fait 20 ans que nous les subissons : franchissement de frontières, succession d'attentats, contrôle dans les aéroports, etc. Les attentats du 11 septembre en soi ont été moins "importants", mais pas sur la durée.Nous allons être pleinement mobilisés sur la révision de la directive européenne des voyages à forfait, en harmonie avec l'APST et les EDV, sur les deux prochaines années.En particulier, sur la question des acomptes clients, qui sont la conséquence en partie de la faillite de Thomas Cook.Sur la responsabilité de plein droit, en revanche, nous ne croyons plus au combat, c'est foutu...En parallèle, nous suivons le projet de création d'une caisse de garantie pour les compagnies aériennes. En effet, c'est insupportable de constater que l'on renforce la législation du consommateur pour les voyages à forfait, mais que rien n'est fait en ce qui concerne l'aérien. C'est disproportionné et c'est un combat qui va durer des années.Néanmoins, aujourd'hui, le consommateur - et c'est nouveau ! - devient un allié lorsqu'il dit qu'il ne souhaite pas acheter un billet d'avion si c'est pour ne pas être remboursé en cas d'annulation.De notre côté, au SETO, nous menons un autre combat avec le fonds de dotation SETOSPHERE, afin de donner les moyens à nos adhérents de calculer et de justifier leur empreinte carbone.