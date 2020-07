Renfe-SNCF : les trains entre la France et l'Espagne circulent à nouveau

Il n'y a pas que l'avion pour se rendre en Espagne depuis la France, il existe aussi des TGV.Les trains franco-espagnols peuvent à nouveau circuler depuis Paris et Marseille.Dans ce contexte particulier, la SNCF et Renfe ont mis en place les mesures sanitaires correspondant aux exigences propres à chaque pays relatives aux protocoles de nettoyage et de désinfection des trains pour lutter contre la propagation du Covid-19, afin de garantir les meilleures conditions d’hygiène et une sécurité maximale à chaque étape du voyage.L'offre de la Renfe-SNCF n'est pas figée, elle est amenée à évoluer dans les prochains mois, en fonction de l'épidémie.