République Dominicaine : Boomerang ouvre 4 clubs d'ici fin 2020

Les voyageurs se rendant en République Dominicaine n’auront plus besoin de fournir obligatoirement à leur arrivée un test PCR négatif ou de COVID-19.Les aéroports et autres points d’entrée administrerontà un nombre compris entre 3% et 10% des passagers, ainsi qu’à tous ceux qui présenteront des symptômes. Tous les passagers devront en outre se soumettre à une vérification de leur température corporelle.En parallèle, chaque passager devra également remplir et présenter une déclaration sous serment concernant sa santé. Par le biais de ce formulaire (en anglais), les passagers déclareront n’avoir ressenti aucun symptôme lié à la COVID-19 au cours des 72 dernières heures et fourniront leurs coordonnées pour les 30 prochains jours.