Resalink de SpeedMedia : votre comparateur et moteur de réservation B2B !

2. Comparateur d'Offres B2B



Outre la gestion des mots de passe, Resalink intègre un puissant comparateur d’offres B2B. Grâce à cette fonctionnalité, les conseillers peuvent analyser et comparer rapidement les produits proposés par différents TO. Si la plateforme agrège plus d’une soixantaine de Voyagistes connectés en direct, ce nombre évolue et augmente au fil du temps. Le module permet de prendre des décisions stratégiques en matière de partenariat en fonction de critères prédéfinis comme le prix, la mise en avant de tel ou tel TO, les fonctionnalités et filtres spécifiques ainsi que des champs de recherche élargis.



Avantages :



• Réduction des coûts : Comparer les offres permet d'identifier les meilleures offres disponibles selon de nombreux critères : par TO, par destination, par ville de départ, par thématique, etc., ce qui peut se traduire par des économies de temps significatives !

• Analyse en profondeur : Les agences ont totalement la main sur leur politique de distribution et les agents peuvent ainsi examiner des données comparatives en temps réel pour prendre des décisions éclairées.

• Gain de temps : Au lieu de consulter manuellement chaque site pro de chaque TO pour chaque recherche, le module agrège les informations pour faciliter le processus de décision…



3. Automatisation et Intégration

Resalink s'intègre facilement aux systèmes existants des agences avec un design simple et une personnalisation efficace.

Sécurité et Conformité

La sécurité est un enjeu central pour les agences qui manipulent des données sensibles, et SpeedMedia en est conscient. Resalink utilise des protocoles de sécurité de pointe pour assurer la confidentialité des données stockées dans le coffre-fort numérique, offrant une solution fiable pour les entreprises soucieuses de respecter les réglementations en vigueur.



Caractéristiques de sécurité de Resalink :



• Chiffrement de bout en bout : Les données sont chiffrées depuis leur création jusqu’à leur destination, rendant toute interception pratiquement impossible.

• Tunnel de réservation B2B : les agences/agents sont identifié(e)s auprès de chaque TO grâce aux crédences communiquées et paramétrées dans le système.

• Contrôles d’accès personnalisés : Les administrateurs peuvent configurer des accès en fonction des agences et/ou des agents.