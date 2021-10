Resaneo, l’heure est à l’optimisme suite au dernier IFTM

Les agents de voyages n’étaient pas aussi nombreux que lors des éditions précédentes mais les échanges ont été denses et l’optimisme au rendez-vous. Après les récentes bonnes nouvelles, telles que la réouverture des USA ainsi que des signatures de contrats, l’avenir s’éclaircit pour toute la profession et Resaneo en particulier.

Rédigé par Resaneo le Lundi 18 Octobre 2021

Des destinations emblématiques rouvrent Les USA ouvriront leurs frontières le 8 novembre tout comme le Canada, qui est accessible depuis plus d’un mois.



Les voyageurs devront bénéficier d’un schéma vaccinal complet de plus de 14 jours. Il faudra toujours bien sûr avoir formulé et obtenu son autorisation de voyage (ESTA). Le monde entier attendait cette nouvelle depuis si longtemps que ces contraintes n’ont pas réfréné l’enthousiasme et le nombre de recherches de vols transatlantiques et de vols intérieurs a littéralement explosé chez Resaneo.



Outre les Etats-Unis, ce sont la Thaïlande, Singapour, l’Argentine et même l’Inde qui accueilleront de nouveau les voyageurs, dans le respect de conditions inhérentes à chaque pays. Dans tous les cas, la vaccination sera un des sésames obligatoires.



Resaneo est accessible sur les principales plateformes Les voyages semblent sur la piste du (re)décollage et ses acteurs savent pertinemment qu’un des leviers pour y parvenir rapidement est l’accès à une offre de qualité.



C’est pourquoi, en activant les API Resaneo sur Orchestra, c’est toute une gamme de possibilités qui seront ouvertes à la vente.



Déjà présent pour les clients de SpeedMedia, Resaneo est désormais accessible pour la très grande majorité des acteurs du tourisme.



Resaneo, partenaire de Lidl Voyages L’agence de voyages 100 % digitale, propose désormais toute la profondeur de l’offre de Resaneo à ses clients. Une opportunité pour capter une nouvelle clientèle et accroître l’offre proposée à ses clients existants.



Même si on ne sait pas de quoi demain sera fait, l’optimisme est, et doit être, entretenu. Et avec toutes ces bonnes nouvelles, les équipes de Resaneo n’attendent que de vous servir au mieux.

Nous avons même commencé à le faire pendant l’IFTM puisque trois agents de voyages ont remporté des vols offerts par nos partenaires.



Pour Natacha Blumet d’Havas Navitour, un vol pour deux Air France moyen courrier sur la destination de son choix.



Pour Waren Cohen de Jess Voyage, un vol pour deux Air Caraïbes au départ d’Orly pour la Fort de France ou Pointe à Pitre ou Punta Cana.



Et Chris Fumeau d’Evazion Selectour partira avec la personne de son choix sur French Bee au départ d’Orly à destination de New York (EWR).



Bravo aux gagnants et à nos compagnies partenaires, et merci de votre confiance !



https://fr.resaneo.com/



