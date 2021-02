Résas Lidl : 64% des résas concernent des voyages en Europe (dont 40% en France)

"Après avoir misé sur la France et ses DOM-TOM (qui nécessitent à présent un motif impérieux ) et les destinations qui ne nécessitaient pas de test PCR (comme les Canaries, Dubaï..) que vendre à présent suite aux restrictions et fermetures temporaires des frontières, mais également à 5 jours des vacances scolaires ?" , indique Lidl dans un communiqué.



En fonction de cette nouvelle feuille de route, Lidl, le site Lidl Voyages et le plan d’action de l’agence de voyages 100% en ligne, prévoit de renoncer à l’hiver pour se concentrer sur la saison estivale.



Une saison pour laquelle Lidl Voyages note déjà une augmentation des réservations d’une clientèle qui cherche à voyager et se projeter.