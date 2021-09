Retrouvez l'album souvenir du 17e Voyage des Patrons en Alsace

Voyage des Patrons et Dirigeants du Tourisme

Le Voyage des Patrons et des Dirigeants du Tourisme s'est déroulé en Alsace du 1er au 4 septembre 2021 en partenariat avec AVIS, AON, Ciel du Monde, l'ADT Alsace et LK Tours. Il réunissait plus de 20 patrons et représentants d'entreprises du secteur du voyage, du tourisme et des loisirs.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 17 Septembre 2021

