Revamerica Tours vous souhaite les meilleurs voeux

“Go forth in peace. Be still within yourself and know that the trail is beautiful. May be the winds be gentle upon your face, and your direction be straight and true as the flight of the eagle. Walk in beauty and harmony with all people.” Navajo blessing.

Rédigé par Charline Vuillemin le Lundi 9 Janvier 2023

